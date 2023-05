Elezioni amministrative, Vittorio Sgarbi a Latina per la candidata Celentano

Per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, a Latina arriva il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, candidato alla guida della lista Matilde Celentano sindaco. Ad accoglierlo il presidente della V commissione Bilancio e coordinatore provinciale di FdI Nicola Calandrini.

L'appuntamento è giovedì 4 maggio alle 17,30 al point elettorale "Casa Latina" di Corso della Repubblica, le tappe successive saranno poi alla Casa del Combattente e al Museo Cambellotti, entrambi in Piazza San Marco.

“L’impegno in prima linea di Vittorio Sgarbi nelle prossime elezioni amministrative non può che inorgoglirci – spiega il senatore Calandrini – Latina è una città giovane, che peraltro si avvicina al proprio centenario ma insiste su un territorio che possiede una storia millenaria, con tracce reali di insediamenti addirittura preromanici. La storia e le radici pontine, a partire dall’architettura razionalista che caratterizzano il nostro territorio nel mondo, non vanno demonizzate ma valorizzate: si tratta di un collante essenziale per la nostra comunità e anche di un volano dal punto di vista turistico. Un potenziale inespresso e negli ultimi anni quasi sottaciuto. Un errore che non possiamo più permetterci”.