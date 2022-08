Elezioni politiche, il M5S candida alla Camera Anna Mattiello di Terracina

Classe ’85, Laureata in Economia, attivista storica del Meetup Terracina5Stelle, anche Anna Mattiello è fra i pontini candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Corre con il M5S per la Camera dei Deputati per il collegio uninominale Terracina-Cassino. Anna Mattiello a Terracina, città in cui vive, è stata protagonista di battaglie come l’Area Molo, plastic free, Morelle ed è stata organizzatrice di eventi sulla legalità.

"Purtroppo oggi il nostro Paese - spiega Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle - sta assistendo ad uno spettacolo quantomeno pietoso della politica, molto confuso e privo di programmi concreti, rivelandosi esclusivamente una lotta senza esclusione di colpi, per la conservazione di poltrone e del potere da parte di questi vecchi dinosauri della politica, che hanno portato in tanti anni, l’Italia alla rovina e continuano a blaterare di fossile, di nucleare e di promesse dell’ultim’ora. Volti stantii della politica che da decenni tutelano esclusivamente i loro interessi, prendendo in giro gli elettori che, purtroppo in Italia, hanno la memoria corta. E tutto ciò con la complicità di gran parte della carta stampata, che ha venduto la propria dignità in cambio dei fondi all’editoria che il M5S aveva tentato gradualmente di abolire. Siamo l’unica forza politica, ferma nei suoi principi, a portare avanti un moderno programma politico che preveda la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del welfare e lo sviluppo, attraverso le nuove tecnologie, del mondo del lavoro. Il nostro presidente Conte ha già dimostrato all’Europa ed al mondo, come si possano ottenere, attraverso la diplomazia seria, risultati eccezionali come il Pnrr. Ma non basta. Si tratta di una situazione potenzialmente disastrosa frutto anche di una timidezza d’azione che a livello europeo non ha aiutato a raggiungere obiettivi importanti su cui il Movimento 5 Stelle da mesi ha alzato la voce, invitando il Governo a fare tutto il possibile. E precisamente: di un tetto al prezzo del gas, di un Recovery Plan per l’energia sul modello di quanto fatto per la sanità durante la pandemia, di uno scostamento di bilancio per proteggere il tessuto imprenditoriale e sociale. La campagna elettorale non può nascondere queste urgenze. Tra meno di un mese una nuova ondata di caro-bollette e caro-energia minaccia di mettere in ginocchio metà Paese, alimentando tensioni sociali e disaffezione verso la politica".

"Chi mi conosce come attivista, sa bene che con il mio gruppo - spiega la candidata - ho portato avanti innumerevoli battaglie; attraverso denunce alla Procura per danni erariali, per le discariche abusive e presentazioni di proposte per la tutela dell'ambiente, come il plastic free e la creazione delle comunità energetiche".

Il M5S propone in particolare alcune misure: un aiuto vero, tangibile anche valutando uno scostamento di bilancio; taglio netto dell’IVA sui beni di prima necessità; stabilizzazione della cedibilità dei crediti d’imposta come sistema per favorire investimenti a costo zero di cittadini e imprese, dando vita a un ‘Superbonus economia’ che premi investimenti virtuosi, soprattutto green, in grado di calmierare futuri aumenti dei prezzi dell’energia.

Infine una necessaria e reale tassazione sugli extraprofitti di chi, durante i momenti più duri della crisi, ha avuto enormi vantaggi economici dalle speculazioni a danno della collettività.