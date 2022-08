Elezioni politiche 2022, pubblicate le liste dei candidati del M5S: chi sono i “pontini” in corsa

Sono stati pubblicati i risultati della votazione online del 16 agosto scorso e la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle nei collegi plurinominali di Camera e del Senato in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. E tra i nomi ci sono anche quelli di candidati legati alla provincia di Latina e che rappresenteranno il territorio pontino in queste consultazioni.

L'annuncio della pubblicazione è arrivata sul blog pentastellato accompagnato da un messaggio firmato dal leader Giuseppe Conte. “Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto - si legge nel messaggio -, il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario”.

Tra i candidati alla Camera, nella circoscrizione Lazio 2 e nel collegio 03 (che aggrega 17 comuni della provincia pontina) ci sono Gianluca Bono (che ha ottenuto 245 voti), aspirante sindaco alle scorse elezioni amministrative a Latina, inserito in seconda posizione e Federica Lauretti (che ha ottenuto 382 voti), candidata come consigliere comunale del M5S alle comunali del 2021 ed inserita in posizione 4. Tra i candidati supplenti c’è Maria Grazia Ciolfi (che ha ottenuto 364 voti) approdata nel Movimento 5 Stelle dopo anni tra le fila di Lbc. Al Senato, invece, nel collegio Lazio 02 (che aggrega per intero le provincie di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, più alcuni comuni della città metropolitana di Roma Capitale) è candidata Adriana Calì (che ha ottenuto 412 voti), assessora alla transizione ecologica all'ambiente, alle politiche energetiche, all'ufficio Europa e alla Marina nell'ultima Giunta Coletta e decaduta dopo la sentenza del Tar del luglio scorso che ha annullato l’esito del voto del primo turno delle amministrazione dell’ottobre 2021 a Latina; è stata inserita in seconda posizione.