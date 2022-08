Elezioni politiche 2022, i candidati del Terzo Polo: Italia Viva e Azione scelgono i pontini Tiziano Lauri ed Elisa Venturo

Chiuse le liste da presentare alle elezioni politiche del 25 settembre. Anche il Terzo Polo, composto dalla lista unica di Azione e Italia Viva, presenta le sue candidature nei collegi del Lazio. "Candidature nuove, giovani e che sapranno rappresentare al meglio le istanze delle due province - spiegano dalla coalizione in una nota - Il territorio di Latina e Frosinone, interconnesso per aspetti economici, sociali e culturali, rappresenta un punto di riferimento nel Lazio sia all’interno regione che all’esterno essendo un importante snodo per il centro-sud. Proprio per questi importanti aspetti Azione e Italia Viva - si legge ancora - hanno individuato delle candidature importanti e capaci di riportare al meglio le istanze del territorio". Per la Camera la coalizione sceglie anche due pontini, Tiziano Lauri ed Elisa Venturi, il primo esponente di Azione, la seconda di italia Viva.

Ecco l’elenco dei candidati nei collegi che interessano gli elettori pontini.

Camera - Uninominali:

Lazio 2– U03 – Latina: Tiziano Lauri, coordinatore di Azione a Sabaudia e membro della segreteria provinciale di Azione, ex consigliere comunale e dal 2019 e fino a dicembre 2021 assessore all’ambiente ed economia del mare del Comune di Sabaudia.

Lazio 2– U05 – Terracina: Elisa Venturo,membro della cabina di regia regionale di Italia Viva; nominata assessore del Comune di Minturno nel 2016 e dal 2021 vicesindaco della città.

Camera - Plurinominali:

Lazio 2 – P02: 1) Valentina Grippo 2) Mario Raffaeli 3) Patrizia Viglianti 4) Andrea Ranalli • Senato - Uninominale: Lazio – U06 – Latina - Frosinone: Adamo Pantano • Senato Plurinominale: Lazio – P02 1) Annamaria Parente 2) Filippo Rossi 3) Ileana Piazzoni 4) Massimo Ruggieri.

Senato - Uninominale:

Lazio – U06 Latina -Frosinone: Adamo Pantano

Senato Plurinominale:

Lazio – P02 1) Annamaria Parente 2) Filippo Rossi 3) Ileana Piazzoni 4) Massimo Ruggieri