Elezioni politiche 2022, i candidati pontini alla Camera per Europa Verde-Sinistra Italiana

Entro le 20 di lunedì 22 agosto tutti i partiti dovranno presentare le liste dei loro candidati in corsa alle elezioni politiche del 25 settembre. Sono stati definiti i quattro candidati di "Alleanza Europa Verde- Sinistra Italiana" per la Camera nel collegio plurinominale di Latina e Frosinone. Soddisfazione in queste ore è stata espressa per i nomi indicati dai circoli di Europa Verde della provincia pontina.

Si tratta di volti nuovi alla politica nazionale, di alto profilo per le competenze, l'impegno sociale e la passione ideale. Due docenti universitari, un'esperta di politiche dell'Unione Europea e uno scienziato di lunga esperienza, saranno i candidati alla Camera di Europa Verde della provincia di Latina

Federica Di Sarcina, di Gaeta, è la capolista. Laureata con lode in Scienze politiche presso l'Università di Siena e Dottore di ricerca in Storia dell’integrazione europea presso l'Università di Pavia, è docente di European Union Politics presso programmi universitari americani in Italia. Inoltre è consulente presso enti pubblici e privati che si occupano di formazione e comunicazione sull’Unione europea ed è esperta valutatrice per la Commissione europea. È autrice del volume "L’Europa delle donne. La politica di pari opportunità nella storia dell’integrazione europea" (Bologna, Il Mulino) e di numerosi saggi sulle politiche dell'UE. Da sempre interessata alle questioni ambientali, sociali e di genere, è membro dell’esecutivo regionale di Europa Verde Lazio e co-portavoce di Europa Verde Gaeta.

L’altro nome è quello di Sergio Ulgiati, nato a Latina e profondo conoscitore delle problematiche del proprio territorio, è Professore di Chimica Ambientale e Analisi del Ciclo di Vita presso l’Università Parthenope di Napoli e Professore di Valutazioni Energetiche presso l'Università Normale di Pechino. Ha al suo attivo numerose collaborazioni con riviste scientifiche internazionali. La sua ricerca mira a individuare, misurare e migliorare i processi di interazione tra la società umana e l´ambiente, col fine di promuovere il miglioramento degli stili di vita e l’integrità ambientale. Particolare attenzione alle energie rinnovabili, al ciclo dei rifiuti, alla dinamica dei sistemi urbani e e allo sviluppo di modelli economici più sostenibili (economia circolare). Nella sua lunga carriera, ha formato intere generazioni di ambientalisti, molti dei quali attualmente Docenti di Scienze Ambientali in Europa, America Latina, Cina, ed Africa. È membro del comitato scientifico nazionale di Europa Verde, e dei comitati scientifici del WWF (Nazionale) e regionale di Legambiente Campania.

Completano la lista per la Camera, Sara Cinquegranelli e Francesco Raffa di Sinistra Italiana.

Sara Cinquegranelli, di San Felice Circeo, è impegnata da sempre attivamente nel contesto politico e sociale, specialmente per il contrasto delle varie criminalità organizzate presenti sul nostro territorio. È determinata a continuare a dare il suo appoggio alla lotta al caporalato già avviata da illustri personaggi pubblici come il Prof. Marco Omizzolo e da tutta la preziosa comunità Sikh.

Istruttore di primo livello di Krav Maga, crede molto nell’importanza dell’insegnamento della difesa personale, dal punto di vista educativo e per la prevenzione della triste piaga del femminicidio. Vorrebbe veder decollare il polo universitario di Latina, che sin dagli albori ha purtroppo mostrato delle criticità e che potrebbe esprimere tutte le sue potenzialità sotto la giusta guida.



Francesco Raffa, di Frosinone, è un insegnante. Al Comune di Frosinone ha ricoperto la carica di consigliere dal 2007 al 2010 e di assessore all'Ambiente dal 2010 al 2012.