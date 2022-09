Centrodestra unito in vista delle elezioni politiche e per la sfiducia al sindaco Coletta

Le prossime elezioni politiche del 25 settembre ma anche l’esito delle consultazioni nelle 22 sezioni nel capoluogo pontino di due settimane fa e la situazione attuale in Comune sono stati al centro dell’incontro che si è tenuto ieri al Circolo Cittadino e che ha visto i consiglieri di Latina nel Cuore incontrare cittadini, elettori e i candidati del centrodestra per un posto in Camera e Senato.

Un’occasione, confermano dal movimento per confermare il sostegno d alla coalizione di centrodestra e “ribadire l'importanza, per Latina e la sua provincia, di una filiera di governo comunale, regionale e nazionale. Latina nel Cuore, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Noi moderati: tutti insieme per Latina, per l’Italia".

All’incontro hanno preso parte Dino Iavarone di Latina nel Cuore, i candidato nel collegio plurinominale Camera Lazio2 della Lega Nicola Ottaviani di Noi moderati-Udc Pino Disangiuliano e Maria Chiara Fazio di Forza Italia Cosimo Mitrano, il candidato nel Collegio Plurinominale Senato Lazio2 di Forza Italia Maurizio Gasparri, il candidato nel collegio plurinominale Camera Lazio2 della Lega Vincenzo Valletta, quello nel collegio plurinominale Senato Lazio2 di Fratelli d'Italia Nicola Calandrini, la candidata nel collegio uninominale Camera Lazio2 di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo e l'Onorevole Vincenzo Zaccheo.

Durante il momento di confronto si è parlato delle imminenti elezioni politiche, in vista delle quali, commentano da Latina nel Cuore dopo l’incontro “i cittadini hanno chiesto a gran voce un governo di centrodestra che possa finalmente concedere risposte e soluzioni concrete che la sinistra in questi anni non è riuscita a dare”. Ma si è parlato anche della città di Latina e del risultato delle elezioni nelle 22 sezioni del 4 settembre: “il 60% di preferenze ottenute dal centrodestra e dal candidato sindaco Vincenzo Zaccheo hanno ribadito quello che è il sentimento della città - proseguono dal movimento -, desiderosa di voltare pagina dopo i disastrosi anni di amministrazione Coletta. Proprio in questo senso, tutti gli esponenti del centrodestra hanno assunto nuovamente l’impegno di procedere alla sfiducia di un primo cittadino che non ha il supporto né del Consiglio comunale, né tantomeno quello della città che si appresta a governare. Mentre Latina è sull’orlo del dissesto, come certificato non solo dalla Corte dei Conti e dal Revisore dei Conti, ma anche dalla presenza del Commissario Prefettizio in Comune per cercare di rimediare ai disastri dell’amministrazione Coletta, quest’ultimo tenta di galleggiare mentre la città affonda, cercando di nascondere in tutti i modi una lampante un'insufficienza finanziaria. I rappresentanti politici si sono assunti nuovamente l'impegno di sfiduciarlo, come già affermato nella conferenza stampa dello scorso luglio.

E su questo punto si è soffermato anche Vincenzo Zaccheo, il quale “si è detto determinato più che mai a trainare i partiti verso la sfiducia, consapevole di avere alle spalle il partito più importante: la città di Latina”.