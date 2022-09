Elezioni politiche, il Partito Comunista a Latina presenta candidati e programma

Si susseguono anche nel territorio pontino le iniziative in vista delle elezioni politiche. Martedì 13 settembre alle 17.30 al Circolo Cittadino di Latina, in piazza del Popolo, ci sarà la conferenza del Partito Comunista Italiano nel corso della quale verranno presentati i candidati nel Collegio Lazio 02 del Senato e verranno illustrati il programma elettorale “+Stato – Mercato” e le proposte per il rilancio delle province del Basso Lazio.

Il Pci, viene spiegato attraverso una nota, “rappresenta l’alternativa politica necessaria alle politiche che centrodestra e centrosinistra hanno portato avanti nel corso degli ultimi decenni, politiche liberiste e della guerra, il cui risultato è sotto gli occhi di tutti: + povertà, + insicurezza, + solitudine. Dalla grave crisi finanziaria, economica e sociale, nella quale il Paese è precipitato, non si esce riproponendo le stesse politiche che le hanno determinate”.

Per il Partito Comunista Italiano “occorre voltare pagina: serve rimettere al centro l’interesse collettivo + Stato – Mercato; serve rimettere al centro i principi e i valori della Costituzione, dire ‘no’ alle proposte di manomissione come presidenzialismo ed autonomia differenziata; serve un nuovo modello di sviluppo sostenibile ecocompatibile, fuori dalla logica del mero profitto, che risponda alla grave crisi climatica ed energetica in atto; serve rimettere al centro il lavoro la sua tutela e valorizzazione; servono politiche previdenziali, sanitarie, sociali, dell’istruzione per rispondere ai bisogni della popolazione; servono più diritti sociali, più diritti civili; serve ridare speranze ai giovani. Il Pci col proprio programma avanza proposte credibili, sostenibili, che vanno in tale direzione chiede quindi un voto per la pace, il lavoro, l’ambiente, i diritti, la democrazia, per la libertà dal bisogno per tutte e tutti”.