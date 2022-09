Elezioni politiche, cinque pontini in Parlamento: ce la fanno anche Calandrini e Miele

Il partito di Giorgia Meloni traina l'intera coalizione di destra e fa il pieno di voti anche nella provincia di Latina raggiungendo percentuali che addirittura superano quelle raggiunte sul piano nazionale. L'elezione del 25 settembre porta in Parlamento cinque pontini.

A conquistare il seggio sono Claudio Durigon e Claudio Fazzone, il primo esponente della Lega candidato al Senato nel collegio U01 di Viterbo ed eletto con il 52,03% dei voti; il secondo storico leader pontino di Forza Italia candidato nel collegio uninominale di Latina, eletto con 54,33%. A questi si aggiunge anche Nicola Calandrini, Fratelli d'Italia, che sarà di fatto confermato in Senato quando Isabella Rauti ufficializzerà di prendere il posto nell'uninominale in Lombardia. Poi, nella tarda serata di ieri, è arrivata anche l'ufficialità per Giovanna Miele, consigliera comunale della Lega a Latina, candidata in posizione due nel collegio plurinominale Lazio 2. Un'altra pontina entrerà poi in Parlamento. Si tratta di Sara Kelany, esponente di Fratelli d'Italia originaria di Sperlonga, che era candidata in Lombardia.

Per quanto riguarda i risultati dei collegi che interessano il territorio pontino, il seggio alla Camera per l'uninominale di Latina è per Chiara Colosimo, già consigliera regionale di FdI, romana, eletta dunque nello stesso collegio che cinque anni fa fu di Giorgia Meloni. Nel collegio di Terracina, sempre per la Camera, si impone invece l'ex sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani, esponente della Lega.

Resta senza rappresentanti in Parlamento il centrosinistra pontino, che nel collegio uninominale di Latina aveva candidato il consigliere comunale Tommaso Malandruccolo e in quello di Terracina l'ex assessora regionale del Lazio Rita Visini.