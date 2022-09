Politiche 2022, visita di Salvini per la chiusura della campagna elettorale della Lega a Latina

Chiusura della campagna elettorale alla presenza di Matteo Salvini per la Lega a Latina in vista del voto di domenica 25 settembre. Il leader del partito, insieme al coordinatore regionale Claudio Durigon, ha presenziato all’ultimo evento prima delle elezoni politiche che ha visto intervenire sul palco oltre che lo stesso Salvini anche i consiglieri comunali, gli amministratori locali e tutti i candidati alle elezioni.

“Una serata emozionante - racconta Giovanna Miele, candidata pontina alla Camera nel collegio Lazio 2 Latina-Frosinone - ricca di significato e partecipazione. Innanzitutto per le idee e gli obiettivi che la Lega e Matteo Salvini vogliono raggiungere col prossimo governo di Centrodestra, ma anche e soprattutto per il riconoscimento del lavoro svolto sul territorio da parte di tutti i dirigenti e militanti che ha portato alla mia candidatura e a quella di Vincenzo Valletta in rappresentanza della provincia di Latina.

Dal 25 settembre in poi lavoreremo perché la flat tax diventi finalmente una realtà consolidata, per l'azzeramento dell'Iva sui beni di prima necessità, per un aiuto concreto a famiglie e imprese contro il caro bollette, per una riforma delle pensioni più giusta con Quota 41 e per una scuola che sappia valorizzare le professionalità dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e i talenti degli studenti italiani. Ma soprattutto come rappresentante del territorio e della provincia sarà mia cura impegnarmi su quei temi che riguardano la provincia di Latina. Le opere infrastrutturali, la sanità locale e lo sviluppo di un territorio troppo spesso dimenticato da una sinistra miope e romanocentrica. Il 25 settembre con il voto dei cittadini di Latina porteremo in parlamento la voce della nostra gente e della nostra terra” ha poi concluso Giovanna Miele.