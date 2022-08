Elezioni politiche, riforma fiscale: il Terzo polo presenta il suo progetto

Si parlerà di proposte per un fisco più semplice e leggero nell?incontro pubblico organizzato da Azione/Italia Viva per questa sera, martedì 30 agosto alle 20.30. a Terracina.

All?appuntamento, promosso in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo, parteciperanno il deputato di Italia Viva e presidente della commissione Finanze della Camera dei Deputati Luigi Marattin che ha guidato il lavoro di preparazione per una importante riforma del sistema fiscale italiano frutto di un percorso di consultazione con tutte le categorie; Elisa Venturo, vice sindaco di Minturno e candidata al collegio uninominale della Camera per il Terzo polo e il sindaco di Minturno, nonché presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli.

?La riforma del sistema fiscale ? spiega Elisa Venturo ? è un passo imprescindibile per la modernizzazione del Paese. La semplificazione passa attraverso una completa revisione della tassazione Irpef che è stata pensata negli anni ?60 per una società completamente diversa rispetto a quella attuale e che oggi richiede un profondo processo di semplificazione negli adempimenti. Una particolare attenzione è indirizzata al mondo giovanile con le proposte di azzeramento dell?aliquota Irpef fino ai 25 anni e la riduzione al 50% fino ai 30 anni di età. Per quanto riguarda il rapporto tra aziende e dipendenti la proposta è quella di detassare i premi di produttività. Infine il progetto di riforma prevede che ogni euro recuperato dall?evasione fiscale venga destinato al taglio delle tasse. Quello che proponiamo è quindi un fisco più leggero, più equo e semplificato, un fisco al passo con i tempi rispetto a quello attuale che risponda effettivamente alle esigenze di famiglie, imprese e soprattutto dei giovani?.

L?appuntamento è alle 20.30 presso il Lido Jamu, in viale Circe 273 sul tratto finale del lungomare di Terracina.