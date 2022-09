Il giorno delle elezioni politiche, si vota per Camera e Senato. Seggi aperti dalle 7 alle 23

Seggi aperti dalle 7 alle 23 anche nella provincia di Latina dove oggi, domenica 25 aprile, si vota per le elezioni politiche. Anche i cittadini pontini sono infatti chiamati ad esprimersi per scegliere i prossimi rappresentanti in Parlamento. Un elezione molto importante arrivata al culmine di una campagna elettorale breve ma intensa, in cui non stati risparmiati colpi da una parte e dall’altra degli schieramenti.

Si vota, come detto, nella sola giornata di oggi e dalle 23, dopo l’accertamento del numero dei votanti per ciascuna consultazione, si procederà con lo scrutinio che nell’ordine prevede prima lo spoglio delle schede per il Senato, poi di quelle per la Camera. Nella giornata di domani si potrà avere il quadro dei risultati non solo a livello nazionale, ma anche a livello provinciale per vedere effettivamente la forza sul territorio dei vari partiti.

Elettori pontini e affluenza al voto

Il primo dato da analizzare sarà sicuramente quello dell’affluenza al voto. Si teme che proprio quello degli astenuti possa essere il “partito” più grande con una disaffezione alla politica che ormai sembra essere conclamata tra gli elettori italiani e anche tra quelli pontini. Nella provincia di Latina sono 511 le sezioni su tutto il territorio con 440.438 elettori di cui 213.798 uomini e 226.640 donne. Ricordiamo che per la prima volta potranno votare per il Senato anche i ragazzi con età superiore ai 18 anni. Alle 12 sono stati diffusi i primi dati sull'affluenza al voto per la sola Camera dei deputati che nella provincia pontina è del 18,24%, in leggero aumento rispetto all'ultima tornata elettorale, ma leggermente più bassa del dato nazionale. Per conoscere il dato del Senato bisognerà aspettare le 23.

Deputati e senatori

Per la Camera il numero di deputati da eleggere è di 400, 8 dei quali nella circoscrizione estero, mentre per il Senato il numero di rappresentanti da eleggere è di 200, di cui 4 nella circoscrizione estero. Secondo la legge elettorale al momento in vigore, il sistema elettorale valido è detto “misto”, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale. L’assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 4 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d’Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato, mentre quella dei restanti seggi (245 per la Camera e 122 per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento predeterminate dalla medesima legge. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto.

Come si vota

Al momento del voto agli elettori verranno consegnate due schede, quella rosa per la Camera e quella gialla per il Senato. Le schede sono perfettamente identiche e recano il nome del candidato nel collegio uninominale e per il collegio plurinominale il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate con accanto i nominativi dei relativi candidati. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio contenente il contrassegno della lista prescelta e, in tale caso, è espresso sia per lista che per il candidato uninominale a essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista a esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio. Non è previsto il voto disgiunto. L’elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le schede deteriorate.

Tessera elettorale e documento

Gli elettori che si recano al seggio devono essere muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento che può essere la carta d’identità ed ogni altro documento di riconoscimento munito di fotografia, rilasciato da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati (patente di guida, patente nautica, passaporto, libretto di pensione, porto d’armi, tessera AT, altro) anche se scaduto; la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, che dev’essere munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, munita di fotografia. Nel caso in cui tutti gli spazi sulla tessera elettorale siano occupati da timbri, è necessario rinnovarla. E' possibile farlo presso l’ufficio elettorale del comune di residenza che resterà aperto dalle 9 alle 18 nei giorni 23 e il 24 settembre, dalle 7 alle 23 del 25 settembre.

Disagi per il maltempo

Qualche disagio per il maltempo è stato registrato in alcuni seggi della città di Latina. Le operazioni di voto iniziate questa mattina alle 7 hanno subito qualche rallentamento a causa di blackout provocati dal temporale. Nella vicina Anzio il maltempo di questa notte ha causato invece l'allagamento dell’ingresso del seggio nella scuola di via Indipendenza; alcune schede elettorali che sono state bagnate e sono risultate inutilizzabili e sono state quindi sostituite. L'ingresso della scuola è finito sotto oltre 50 centimetri d'acqua. Rallentate le prime operazioni di voto