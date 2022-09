Elezioni politiche 2022: l’affluenza alle 19

Seconda rilevazione dell’affluenza alle urne per queste elezioni politiche con i dati che, dopo quelli delle 12, alle 19 sono stati diffusi dal Ministero dell’interno. Anche in questo caso i dati sono relativi solo alla Camera, mentre per conoscere anche il dato del Senato bisognerà aspettare le 23 al momento della chiusura dei seggi e al termine della giornata di votazione.

Nella provincia di Latina quando mancano solo quattro ore di voto, si è recato ai seggi la metà degli aventi diritto, il 50,3%. Un dato leggermente più basso della media nazionale che è intorno al 51% (ampiamente in calo rispetto alla precedente tornata quando alla stessa ora aveva votato più del 58%) e di quella del Lazio che supera il 53% e, ancora più impoprtante, in discesa di circa cinque punti percentuali rispetto al 2018.

Il comune che ha fatto registrare la più alta affluenza è Rocca Massima con il 57,39% dei votanti che si è recato alle urne, quello con la più bassa Ponza con il 30,42%. In quasi tutti i comuni della provincia alle 19 la percentuale di votanti è stata più bassa rispetto al 2018. Nella tabella in basso sono riportati tutti i dati con il confronto rispetto alla precedente tornata elettorale.