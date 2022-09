Elezioni politiche, Latina nel cuore incontra i candidati del centrodestra

Sabato 17 settembre, alle 17, al Circolo Cittadino di Latina, il movimento politico "Latina nel Cuore" incontra i candidati del centrodestra alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Un incontr al quale interverranno anche i segretari regionali e provinciali dei partiti Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati.

"Sarà l'occasione per permettere a cittadini, elettori e consiglieri comunali di "Latina nel Cuore” di incontrare i candidati del centrodestra alla Camera e al Senato - si legge in una nota del movimento - al fine di confermare nuovamente il sostegno alla coalizione a cui ha l'onore di appartenere in vista delle imminenti elezioni del 25 settembre. A più riprese infatti Latina nel Cuore ha ribadito l'importanza per Latina e la sua provincia di una filiera di governo comunale, regionale e nazionale: in tal senso, il voto di fine mese darà l'opportunità ai cittadini di vedere realizzata questa prospettiva. Dopo il significativo risultato ottenuto lo scorso 4 settembre nelle 22 sezioni nelle quali si è tornati alle urne, che ha visto la coalizione di centrodestra raggiungere il traguardo vincente a livello di preferenze, nonostante il candidato sindaco Vincenzo Zaccheo non abbia vinto per poche decine di voti; le operazioni elettorali che si svolgeranno il prossimo 25 settembre rappresentano una nuova opportunità per dimostrare ancora una volta il sentimento comune dei cittadini, desiderosi di un governo di centrodestra che possa finalmente concedere risposte e soluzioni concrete che la sinistra in questi anni non è riuscita a dare".