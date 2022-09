Elezioni politiche, la legalità al centro dell'incontro con i candidati del Terzo Polo

Nuovi appuntamenti in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. Nella giornata di domani, martedì 6 settembre, presso il Parco Falcone e Borsellino di Latina, si terrà un incontro i candidati nei collegi proporziali di .

Parteciperanno all'evento, in programma a partire dalle 18, la senatrice Annamaria Parente, presidente commissione Sanità e candidata capolista al collegio proporzionale per il Senato, e Valentina Grippo, consigliera regionale, e Mario Raffaelli candidati nel collegio proporzionale Latina-Frosinone per la Camera. Il tema dell'evento sarà la legalità. Parteciperanno associazioni e organizzazioni del territorio e amministrazioni locali.