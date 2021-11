Provincia di Latina: il 18 dicembre si vota per le elezioni di presidente e Consiglio

Il 18 dicembre si vota a Latina per l’elezione del nuovo presidente della Provincia e per il rinnovo del Consiglio provinciale. Sono stati pubblicati ieri dal presidente facente funzioni Domenico Vulcano e dal segretario generale Patrizia Cinquanta i decreti che definiscono le modalità per lo svolgimento delle elezioni.

Sono stati così sciolti tutti i dubbi che ruotavano intorno all’elezione del presidente della Provincia dopo che con le amministrative dell’ottobre scorso Carlo Medici non è stato confermato sindaco di Pontinia ed è quindi decaduto anche da presidente della Provincia.

Le operazioni di voto, sia per l’elezione del presidente che per quella dei consiglieri, si svolgeranno nella sola giornata del 18 dicembre dalle 8 alle 20 nel seggio che sarà allestito presso la sala Loffredo del palazzo di via Costa. Ricordiamo che si tratta di un’elezione di secondo livello sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei centri della provincia pontina alla data del voto e sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci dei comuni e consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

L’elezione del presidente avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto. Per l’elezione del Consiglio le liste devono essere composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (12) e non inferiore alla metà (6). Nelle liste uomini e donne dovranno essere rappresentanti “in misura non superiore al 60% del numero dei canditati” e le liste dovranno essere sottoscritte almeno dal 5% del corpo elettorale e presentate tra le 8 e le 20 del 27 novembre e nello stesso orario del giorno successivo, il 28 novembre.