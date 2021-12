Provincia al voto a Latina, chi sono i 12 consiglieri eletti

Dopo l’elezione di Gerardo Stefanelli a presidente della Provincia di Latina, nella notte si è concluso anche lo scrutini io per il rinnovo del Consiglio provinciale. Sindaci e consiglieri dei 33 Comuni della provincia, infatti, con il voto di ieri sono stati chiamati a scegliere non solo il n uovo presidente, ma anche i componenti dell’Assise provinciale.

Per Forza Italia entrano in Consiglio Luigi Coscione (Gaeta), Vincenzo Mattei (Fondi), Annalisa Muzio (Latina) e Gianluca Taddeo (Formia), per il Pd Ennio Afilani (Cori) ed Enzo De Amicis (Latina), per le Civiche Pontine Barbara Carinci (Terracina) e Valeria Campagna (Latina). Due i seggi anche per la lista Prima la Provincia (Lega) con Federica Felicetti (Cisterna) e Sara Norcia (Terracina), e due anche per Provincia Tricolore - FdI con Pasquale Cardillo Cupo (Formia) ed Ilaria Marangoni (Terracina).