Elezioni provinciali a Latina: i candidati delle Civiche Pontine al Consiglio

E’ stata presentata anche la lista delle Civiche Pontine in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale in programma per il 10 marzo.

“Durante le passate consiliature - viene spiegato attraverso una nota -, il gruppo delle Civiche Pontine si è distinto per essere una voce autorevole e attiva nella definizione delle politiche locali focalizzando l'attenzione su questioni cruciali come la tutela ambientale, la gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico, il rafforzamento delle infrastrutture stradali, l’attenzione alle strutture scolastiche, la salvaguardia del patrimonio paesaggistico e la promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Tante tematiche su cui l’impegno delle Civiche Pontine continuerà ad essere massimo.

Uno degli aspetti significativi per questa tornata elettorale è l'inclusione di candidature provenienti da territori complessi e meno attenzionati, come le isole pontine, evidenziando l'impegno delle Civiche Pontine nell'assicurare una rappresentanza completa e inclusiva di tutto il territorio provinciale. In particolare Ventotene, come simbolo del Manifesto per gli Stati Uniti d'Europa evidenzia la loro visione europeista e il loro ruolo nella promozione di valori comuni europei.

Ci presentiamo quindi - conclude la nota - come un'opzione politica rinnovata, aperta al dialogo e orientata alla crescita della provincia attraverso un lavoro capillare nel territorio”.

Di seguito l’elenco dei candidati al Consiglio provinciale:

Bellini Dario - Latina

Cotesta Mirella - Roccagorga

Isotton Loretta Angelina - Latina

Pennacchio Stefany - Ventotene

Sarracino Elio - Cisterna di Latina

Zingaretti Davide - Aprilia.