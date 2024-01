Elezioni provinciali, fissata la data: ecco quando si vota per scegliere i consiglieri

E’ stata fissata la data per le elezioni dei consiglieri provinciali in via Costa e la data è quella di domenica 10 marzo. Lo stesso presidente Gerardo Stefanelli infatti nei giorni scorsi, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2024, aveva annunciato che entro la fine del mese sarebbe stata indicata la data per il ritorno al voto per i 12 componenti del Consiglio provinciale, e la riserva è stata sciolta.

“Con decreto n. 12 del 19 gennaio 2024 il presidente della Provincia di Latina ha indetto la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale. Le operazioni di voto - si legge sul sito dell’Ente di via Costa - si svolgeranno nell'unica giornata di domenica 10 marzo 2024 dalle ore 8 del mattino e sino alle ore 20 del medesimo giorno presso la sede della Provincia di Latina, sita in Via Andrea Costa n. 1 - secondo piano Sala Loffredo".

Le candidature dovranno essere presentate tra le giornate di domenica 18 febbraio, dalle 8 alle 20 (21° giorno antecedente le votazioni), e di lunedì 19 febbraio, dalle 08 alle 12 (20° giorno antecedente le votazioni)”.​

Trattandosi di una elezione di secondo grado non sono chiamati alle urne i cittadini, ma sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei 33 centri della Provincia di Latina, in carica alla data delle elezioni. Allo stesso modo sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica nei Comuni pontini alla data corrispondente al termine fissato per la presentazione delle liste. L'elezione del Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiore a 6 e non superiore a 12 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione. Lo scrutinio, infine, avrà inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure alle 8 del giorno successivo alla votazione.

Intanto, come anticipato sempre dal presidente della Provincia nei giorni scorsi, in vista della chiusura della consiliatura Stefanelli ha invitato tutti i consiglieri a un momento conviviale, in programma venerdì 26 gennaio.“Un’occasione questa- ha spiegato il presidente - per confrontarci sugli obiettivi raggiunti, sui possibili traguardi da perseguire e sulle sfide da intercettare per dare continuità e respiro alle attività di questo primo biennio”.