Elezioni provinciali: la lista dei candidati del Partito democratico

Si vota il prossimo 10 marzo per le elezioni provinciali a Latina e la data ultima per la presentazione delle candidatura era proprio quella di domenica 18 febbraio. Si va al voto per scegliere i componenti del Consiglio provinciale, ma si tratta, lo ricordiamo, di un'elezione di secondo grado in cui non sono chiamati alle urne i cittadini ma sindaci e consiglieri comunali dei 33 comuni pontini in carica alla data delle elezioni.

Il Partito democratico di Latina presenta la lista. "La riforma delle Province non si è mai conclusa completamente, sono rimaste nel limbo degli enti di secondo livello e l’esito di questo percorso è ancora oggetto di dibattito parlamentare - spiega il segretario provinciale del partito, Omar Sarubbo - Conservano, tuttavia, deleghe importanti come la viabilità provinciale, valorizzazione ambientale, rete ed edilizia scolastica, controllo dei fenomeni discriminatori su lavoro e pari

opportunità e molto altro. Temi sui quali, come Pd, abbiamo cercato di dare sempre un contributo rilevante e concreto a partire dall’approvazione del “Protocollo per la sicurezza e la regolarità negli appalti pubblici” di cui andiamo molto fieri e che rappresenta una buona pratica italiana a cui tante amministrazioni locali

stanno aderendo. Ringrazio di cuore i nostri sindaci, amministratori locali e dirigenti di partito per averci aiutato a costruire una lista competitiva e generosa con candidate e candidati pronti a cimentarsi in questa competizione con grande spirito di servizio e impegno per il raggiungimento di un buon risultato collettivo.

Ci siamo e ci saremo, per una provincia che ha bisogno di crescere, investire, valorizzare le proprie vocazioni dentro l’irrinunciabile impegno di salvaguardia ambientale".

Di seguito i candidati del Pd:

AFILANI ENNIO - CORI

FIORE DANIELA - LATINA

MAGLIOZZI LUCA - FORMIA

MONTI RENIO - CISTERNA

ORELLI SIMONE - PONTINIA

PEROZZO LORENA - PROSSEDI

PISTILLI SABRINA - CORI

QUATTROCCHI ANTONELLA - CISTERNA

ROSSI EMILIO - PRIVERNO.