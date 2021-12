Gerardo Stefanelli è il nuovo presidente della Provincia di Latina, battuto Giovanni Agersti

Gerardo Stefanelli è il nuovo presidente della Provincia di Latina. Questo l’esito delle elezioni che hanno visto il sindaco di Minturno in sfida con il primo cittadino di Itri, Giovanni Agresti.

Le operazioni di voto si sono svolte nella sola giornata di oggi nel seggio allestito nella sala Loffredo del palazzo di via Costa. Al voto sono stati chiamati i 33 sindaci della provincia pontina e i consiglieri dei singoli comuni che si sono espressi anche per il rinnovo del Consiglio provinciale.

Gerardo Stefanelli nuovo presidente della Provincia

Al termine delle operazioni hanno votato 500 dei 527 aventi diritto. Lo scrutinio è terminato intorno alle 21.30; Gerardo Stefanelli, sostenuto da Pd, Forza Italia, Liste Civiche e M5S, ha vinto con 267 preferenze superando l'altro candidato sostenuto da Lega e Fratelli d'Italia, Giovanni Agresti, che ha raggiunto invece le 221 preferenze (ricordiamo però che il voto per le elezioni provinciali che sono di secondo livello è “ponderato” sulla base della grandezza dei comuni a cui appartengono i sindaci e i consiglieri che si recano alle urne; più è grande il comune più "peso" ha ai fini del conteggio finale).

In via Costa è ora in corso lo scrutinio per l’elezione dei consiglieri provinciali.