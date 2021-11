Elezioni provinciali, due candidati alla presidenza e cinque liste in corsa per via Costa

Due candidati presidenti, cinque liste e 48 candidati consiglieri. Sono state ufficialmente depositate le liste per le prossime elezioni provinciali che si terranno il 18 dicembre per la presidenza di via Costa e il Consiglio che conterà 12 componenti.

Partendo dalle candidature alla presidenza la sfida è tra Gerardo Stefanelli, attuale sindaco di Minturno, e Giovanni Agresti, primo cittadino di Itri. A sostegno del primo le liste presentate dal Partito democratico, Civiche Pontine e anche Forza Italia, come aveva espressamente dichiarato il coordinatore regionale azzurro Claudio Fazzone. A sostenere invece la candidatura di Agresti restano i partiti di centrodestra Fratelli d'Italie e Lega.

Ecco il quadro di tutti i candidati consiglieri:

Presidenza di Gerardo Stefanelli

Partito Democratico: Ennio Afilani (Cori); Aura Contarino (Cisterna), Enzo De Amicis (Latina); Jessica Di Fonzo (Campodimele), Gianluca Frateschi (Roccagorga(, Luca Magliozzi (Formia), Lorena Perozzo (Prossedi).

Civiche pontine: Giorgio Giusfredi (Aprilia), Vincenzo Giovannini (Aprilia), Salvatore Vento (Spigno Saturnia), Valeria Campagna (Latina); Floriana Coletta (Latina), Federica Lama (Sezze); Pasquale Casalini (Sezze), Barabara Carinci (Teracina), Elio Sarracino (Cisterna).

Forza Italia: Domenico Vulcano (Aprilia), Felice Capponi (San Felice Circeo), Anna Ciccarelli (Itri), Luana Colabello (Monte San Biagio), Luigi Coscione (Gaeta), Alessandra Feudi (Terracina), Vincenzo Mattei (Fondi), Annalisa Muzio (Latina), Rosalba Napoleone (Maenza), Giuseppe Pensiero (Minturno), Gianluca Taddeo (Formia),

Presidenza di Giovanni Agresti

Prima la provincia di Latina: Franco Cardinale (Fondi), Maria Renè Carturan (Cisterna), Giorgio Collinvitti (Norma), Enzo Di Capua (Sabaudia), Alfonso Donnarumma (Pontinia), Federica Felicetti (Cisterna), Simonetta Iacovacci (Sonnino), Alessia Mancini (Fondi) e Sara Norcia (Terracina).

Provincia Tricolore - FdI: Andrea Chiarato (Latina), Roberto Bianchi (Sabaudia), Renzo Scalco (Latina); Simonetta Antenucci (Cisterna), Ilaria Benocci (Formia), Pasquale Cardillo Cupo (Formia), Pietro Di Mascolo (Itri), Vincenzo La Pegna (Aprilia), Ilaria Marangoni (Terracina), Germana Suilvi (Cori), Luigi Vocella (Fondi), Elena Palazzo (Itri).