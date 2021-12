Elezioni provinciali a Latina, oggi si vota. Sfida tra Agresti e Stefanelli per la presidenza

Oggi, sabato 18 dicembre, si vota per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Latina e per il rinnovo dei 12 consiglieri provinciali. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di oggi nel seggio che allestito presso la sala Loffredo del palazzo di via Costa dalle 8 alle 20.

Questo significa che questa sera conosceremo già il nome del nuovo presidente della Provincia di Latina. Le operazioni di scrutinio, infatti, inizieranno subito dopo quelle di voto prima per quanto riguarda le schede del presidente e poi per quelle dei consiglieri.

Ricordiamo che si tratta di un’elezione di secondo livello e che sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei 33 Comuni della provincia pontina alla data del voto e che sono eleggibili a presidente della Provincia i sindaci e consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali in carica. Il voto per questo tipo di elezioni è “ponderato” sulla base della grandezza dei comuni a cui appartengono il sindaco e i consiglieri che si recano alle urne e avrà quindi un peso diverso ai fini del conteggio finale.

Sono due i candidati alla presidenza della Provincia: Giovanni Agresti, sindaco di Itri sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega, e Gerardo Stefanelli, sindaco di Minturno e sostenuto da Pd, Forza Italia, Civiche Pontine e M5S. Sono invece cinque le liste dei consiglieri in corsa: la lista “Prima la Provincia di Latina (Lega) e Provincia Tricolore FdI che sostengono la candidatura di Giovanni Agresti, Pd, Civiche Pontine e Forza Italia a sostegno invece della candidatura di Giovanni Stefanelli.

