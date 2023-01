L'autostrada Roma- Latina entra nella campagna elettorale per le regionali

La Roma- Latina entra a pieno titolo nella campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Il futuro della Pontina è infatti al centro del dibattito dei candidati alla presidenza, tanto del centrosinistra quanto del Movimento 5 Stelle.

L'assessore uscente alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, in corsa per la carica di governatore, partecipando a un incontro organizzato dalla Confcommercio, ha ribadito che "abbisogno di infrastrutture fondamentali nella nostra regione". "Negli anni passati - ha specificato - sono stati fatti errori clamorosi che hanno influito in alcuni progetti come la Roma-Latina. Oggi dobbiamo mettere a terra le risorse che abbiamo a partire dalla realizzazione della Cisterna-Valmontone".

Anche il candidato della destra Francesco Rocca ha sottolineato che occorre "un'accelerazione" sulle infrastrutture, a partire da quelle già finanziate, "come l'ampliamento della Roma- Latina e quelle da completare come la Orte- Civitavecchia".

L'avversaria Donatella Bianchi, candidata del Movimento 5 Stelle, è invece di tutt'altro avviso : "La Roma-Latina? Intanto mettiamo a posto la Pontina, che è una Statale che grida vendetta, con tanti pendolari che ogni giorno si muovono in condizioni assurde. Ripartiamo da quello che c'è, e mettiamolo a posto, e poi troviamo soluzioni migliori anche per andare nella direzione di quelle mobilità sostenibili che sono necessarie grazie anche ai fondi del Pnrr che devono essere spesi e spesi bene".