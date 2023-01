Elezioni regionali, presentata la lista di Forza Italia: chi sono i candidati in provincia di Latina

E’ stata definita la lista dei candidati di Forza Italia per la circoscrizione della provincia di Latina alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. I nomi sono stati ufficializzati nel corso di una conferenza stampa all’Hotel Europa nel capoluogo alla presenza del coordinatore provinciale Alessandro Calvi, del consigliere regionale uscente Giuseppe Simeone e dell’onorevole Salvatore De Meo.

Si tratta di “una squadra costruita dal senatore Fazzone” insieme proprio al coordinatore Calvi e al consigliere Simeone, per sostenere insieme a tutta la coalizione del centrodestra la candidatura di Francesco Rocca a presidente della Regione Lazio. “Da nord a sud della provincia - spiegano dal partito -, Forza Italia mette in campo le sue forze migliori per una squadra che dovrà rappresentare al meglio il nostro territorio in questa tornata elettorale”.

I candidati in corsa nella provincia di Latina sono gli ex sindaci di Gaeta Cosmo Mitrano e San Felice Circeo Giuseppe Schiboni, l’attuale primo cittadino di Monte San Biagio Federico Carnevale, Stefania Stravato di Fondi, Eleonora Zangrillo di Formia e Annalisa Muzio di Latina. Proprio il nome di Annalisa Muzio è tra quelli che richiama più l’attenzione: leader del movimento Fare Latina con cui si è candidata a sindaco alle elezioni amministrative del 2021 entrando in Comune come consigliera, è in corsa tra le fila di Forza Italia alle regionali da indipendente così come aveva fatto alle ultime elezioni provinciali.

“Una squadra quella di Forza Italia che mette in campo amministratori competenti e figure esperte per confermare e migliorare il grande risultato ottenuto nel nostro territorio in tutte le recenti tornate elettorali”, commentano dal partito. “Siamo pronti per questa fondamentale sfida, per riportare alla Pisana il buon governo del centrodestra”.