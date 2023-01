Elezioni regionali 2023, Fratelli d’Italia presenta i candidati pontina: chi sono

Fratelli d’Italia presenta i candidati che concorreranno per un posto in Consiglio regionale. La lista è stata completata e ufficializzata ormai da giorni sarà presentata nel corso di un incontro presso la sede provinciale del partito invia Don Morosini a Latina nella mattinata di lunedì 9 gennaio.

I candidati che compongono la lista di FdI nella circoscrizione della provincia di Latina per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio sono: Vincenzo Fedele (Minturno), Valentina Lax ( Aprilia), Elena Palazzo (Itri), Vittorio Sambucci (Cisterna), Enrico Tiero (Latina), Emanuela Zappone (Terracina). A introdurre l’evento saranno il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini e l’eurodeputato Nicola Procaccini.

“Il cambiamento per la Regione Lazio è già iniziato, Fratelli d’Italia ha definito da tempo la sua squadra di uomini e donne che sosterranno la corsa di Francesco Rocca alla guida della Regione commentano dal partito.

"Abbiamo scelto i nostri candidati per competenza e militanza, per radicamento nel territorio e capacità di amministrare il Lazio dopo 10 anni di malgoverno della sinistra - spiega il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale del partito - Manderemo in Regione i rappresentanti del nostro territorio, preparati e con le caratteristiche adatte per riuscire a dare importanti risposte alla nostra Provincia. Li abbiamo scelti con equilibrio, dopo delle attente analisi che hanno visto d’accordo tutto il partito.

Proponiamo un Lazio integralmente nuovo: una sanità presente nei territori, soluzioni razionali per i rifiuti, trasporti al servizio dei cittadini. Una grande squadra per una grande impresa, preludio dei governi di cambiamento che metteremo in campo per le prossime amministrative a Latina, Aprilia e Terracina” conclude Calandrini.