Elezioni nel Lazio, si chiudono le “regionarie” del M5S: chi sono i candidati pontini più votati

Sono state chiuse le “regionarie” del Movimento 5 Stelle con cui i pentastellati scelgono i candidati di tutte e cinque le province del Lazio per le elezioni regionali di febbraio. Le operazioni di voto sulle autocandidature (17 nel territorio pontino) si sono concluse alle 22 del 5 gennaio e sul sito del M5S sono stati pubblicati i risultati. “La liste provinciali di candidati - si legge ancora sul sito -, a seguito della votazione, saranno formate secondo l’ordine del numero di preferenze ricevute, dal più alto al più basso, e nel rispetto dell’equilibrio di genere” così come previsto dalle leggi elettorali regionali del Lazio, come anche della Lombardia che andrà al voto sempre il 12 e 13 febbraio. “Nel caso in cui non fosse comunque possibile formare liste che rispettino i requisiti di legge (numero minimo di candidati o equilibrio di genere) o qualora in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle liste presso le rispettive circoscrizioni dovessero presentarsi situazioni impreviste e/o eccezionali tali da pregiudicare il regolare deposito delle liste, il Presidente adotterà ogni determinazione utile a consentire al MoVimento la regolare presentazione delle liste. In caso di parità avrà la precedenza il candidato da più tempo iscritto al MoVimento 5 Stelle” (qui tutti i risultati).

Per quanto riguarda la provincia pontina possono essere da quattro a sei i candidati che comporranno la lista, metà uomini e metà donna. Bassa l’affluenza al voto nella circoscrizione di Latina: si sono espressi, infatti, solo 463 dei 1.519 aventi diritto, pari al 30,48%. La più votata è risultata essere Maria Grazia Ciolfi, ex consigliera comunale di Latina eletta tra le fila di Lbc e poi passata al Movimento 5 Stelle, con 165 preferenze; dietro di lei il consigliere comunale di Itri Osvaldo Agresti con 163 voti e Paola Villa, ex sindaco di Formia e attuale consigliere comunale espressione della lista “Un’Altra città” - ma alle ultime elezioni candidata sindaco proprio con il sostegno del Movimento 5 Stelle - con 109 voti; ancora più dietro Francesco Furlan con 73 preferenze e Ilenia Borace con 72; poi Anna Sacchetti, 48 voti, Paola Becherucci e Angelo Orlandi, entrambi a 33 voti. Più staccati tutti gli altri (tutti i risultati nella provincia di Latina riportati nella tabella in basso).