Elezioni regionali 2023, il Terzo polo: i candidati pontini di Azione, Italia Vita, Renew Europe

E' stata depositata in tribunale a Latina anche la lista di Azione- Italia Viva- Renew Europe per la circoscrizione pontina in vista delle elezioni regionali del Lazio del 12 e 13 febbraio prossimi.

Ecco i candidati. Si tratta di Vincenzo Giovannini, Nicoletta Zuliani, Arcangelo Palmacci, Barbara Carinci, Luigi Parisella e Chiara Marconato. "Una lista ambiziosa con al centro esperienze politiche e amministrative di tutto il territorio provinciale - si legge in una nota ufficiale del Terzo Polo - L?obiettivo, attraverso il sostegno alla candidatura alla presidenza di Alessio D?Amato, è quello di consolidare il lavoro fatto fino ad ora dalla Regione Lazio intervenendo in maniera concreta e propositiva sulle esigenze del territorio della provincia di Latina".

Il Terzo polo annuncia inoltre la presentazione ufficiale dei candidati in un incontro in programma il 21 gennaio, a Latina, a partire dalle 18, presso l'Hotel Europa, alla presenza di Carlo Calenda.