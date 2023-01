Elezioni regionali nel Lazio, Fratelli d’Italia completa la lista: i candidati in corsa

Sono giorni decisivi questi per la formazione delle liste in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Quando manca una settimana alla consegna, Fratelli d’Italia ha completato già la squadra pontina con la candidata Valentina Lax di Aprilia. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore da Michele Nasso, responsabile provinciale di FdI del dipartimento Enti Locali e Relazioni Politiche dopo che nelle scorse settimane il senatore e coordinatore provinciale del partito, Nicola Calandrini, aveva reso noti i primi nomi. Sei in totale i candidati, tre donne e tre uomini: a Valentina Lax si aggiungono anche Vincenzo Fedele, Elena Palazzo, Vittorio Sambucci, Enrico Tiero ed Emanuela Zappone.

“La delicata fase di definizione delle candidature per le Elezioni Regionali impegna tutto il partito e la propria classe dirigente in un confronto franco. Sono stato ad Aprilia - ha detto Michele Nasso - dove con gli amici Matteo Grammatico, consigliere comunale e portavoce locale del partito, e Vincenzo La Pegna, capogruppo dello stesso in consiglio comunale, dopo un confronto attento, tenuto conto delle esigenze del territorio e del partito, si è convenuto di trovare la sintesi nella candidatura di Valentina Lax da proporre al coordinatore regionale on. Paolo Trancassini.

Vorrei sottolineare - ha aggiunto Nasso - come questa scelta sia stata definita in un clima di condivisione, facendo particolare attenzione alle esigenze del partito locale e della propria classe dirigente. Con Valentina Lax, si offre alla lista di Fratelli d'Italia l’equilibrio giusto per una rappresentanza di tutto il territorio della provincia di Latina, con la possibilità che finalmente anche la città di Aprilia possa avere un proprio esponente in Regione.

Voglio chiudere con un plauso allo spiccato senso di appartenenza al partito evidenziato da Grammatico e La Pegna, un significativo valore aggiunto in vista delle prossime elezioni amministrative” conclude Michele Nasso.