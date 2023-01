Elezioni regionali 2023, a Latina arriva D’Amato. L’incontro con la candidata Valeria Campagna

Si entra nel vivo della campagna elettorale per le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio anche nella provincia di Latina. Domenica 15 gennaio arriva nel capoluogo pontino Alessio D’Amato, candidato alla presidenza della Regione per il centrosinistra che incontrerà gli elettori insieme a Valeria Campagna, candidata come capolista alla Pisana proprio nella lista che porta il suo nome.

L’appuntamento è alle 11.30 presso la sala polifunzionale Latinadamare in viale XVIII Dicembre N°124 (ex pogra a il Gabbiano), per il lancio della campagna elettorale di Campagna. Insieme a lei oltre a D’Amato anche la candidata sempre nella lista civica D’Amato Presidente, ma nel collegio di Roma e della Città Metropolitana, Marta Bonafoni. Interverranno anche l’ex sindaco di Latina, e presidente di Lbc, Damiano Coletta e la Segretaria Elettra Ortu La Barbera.

“Una mattina di confronto su quelli che saranno i temi principali di questa campagna elettorale - ha detto Campagna, già capogruppo di Lbc in Comune a Latina e consigliera provincia -. La mia è una candidatura civica in una lista civica, quella che sostiene la candidatura a presidente di Alessio D’Amato. È evidente, quindi, che grande rilevanza verrà posta sulle istanze che provengono dal nostro territorio. Dalla sanità alla scuola passando per i rifiutie le politiche per il lavoro. Abbiamo un’idea precisa per il futuro del Lazio: vogliamo una regione giusta, equa, solidale e sostenibile. Un’idea che domenica, anche confrontandoci con i cittadini e le cittadine presenti, inizieremo a raccontare”.