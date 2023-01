Elezioni regionali 2023, mini-tour a Latina per Alessio D’Amato

Mini tour pontino per Alessio D’Amto impegnato in queste settimane nella campagna elettorale in vista delle regionali del 12 e 13 febbraio. Il candidato del centrosinistra alla preidenza della Regione per il dopo Zingaretti sarà infatti a Latina domenica 15 gennaio, per un doppio appuntamento.

Il primo è in via Cesare Battisti dove D’Amato sarà impegnato nell’inaugurazione del point elettorale dei due candidati al Consiglio regionale per il Partito Democratico nella circoscrizione di Latina, Enrica Onorati e Salvatore La Penna. Alle 11, i due esponenti del Pd taglieranno il nastro della sede del comitato elettorale. “Sarà un punto di incontro aperto a tutte le cittadine e i cittadini per iniziative politiche, distribuzione di materiali, richiesta di informazioni, contatti con i candidati per tutta la durata della campagna elettorale - spiegano Onorati e La Penna -. Uno spazio partecipato per confrontarci sui progetti per il futuro della nostra regione e delle comunità locali”. L’invito a tutti i candidati è a partecipare a questo momento importante della campagna elettorale. Latina e tutto il territorio pontino continueranno ad essere protagonisti all’interno della nostra azione di governo”.



Sempre domenica 15 gennaio, ma questa volta alle 11.30, D’Amato incontra i cittadini presso la sala polifunzionale Latinadamare in viale XVIII Dicembre N°124 (ex pogra a il Gabbiano) in occasione dell’apertura della campagna elettorale di Valeria Campagna, candidata capolista proprio della lista civica D’Amato Presidente.