Elezioni regionali 2023, tour pontino per Donatella Bianchi: giornata di incontri in provincia

Tour pontino per la candidata del Movimento 5 Stelle Donatella Bianchi - sostenuta anche dalla lista “Polo progressista di sinistra ed ecologista" - che in questa campagna elettorale in vista del voto regionale sta battendo palmo a palmo l’intera regione e anche la provincia di Latina.

La giornalista ed ex conduttrice di "Linea Blu” in corsa per la presidenza della Regione Lazio alle elezioni del 12 e 13 febbraio sarà oggi, venerdì 27 gennaio, nel territorio pontino per una serie di appuntamenti tra il capoluogo e Terracina.

Apre il tour a Latina la visita a Borgo Montello dove l’arrivo di Bianchi è previsto per le 9.30; qui, presso la sala parrocchiale di via Livenza, ci sarà l’incontro con i cittadini e il comitato degli abitanti di via Monfalcone; un’ora e mezza dopo la candidata presidente del M5S si sposterà poi sul lungomare dove al porto di Rio Martino incontrerà pescatori e diportisti.

Poi nel pomeriggio la visita in provincia proseguirà a Terracina dove sono previsti altri due momenti di confronto per la giornalista e aspirante governatrice del Lazio: al porto di via del Molo incontrerà le associazioni ambientaliste e diportisti alle 15.30 e un’ora più tardi la cooperativa Pescatori “La sirena”.