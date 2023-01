Elezioni regionali 2023, Francesco Rocca a Latina: appuntamento al teatro Moderno

Mercoledì 1 febbraio, alle 17, nuovo appuntamento con il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra Francesco Rocca, che sarà a Latina per un evento organizzato da Fratelli d?Italia.

L?incontro si svolgerà al teatro Moderno e vedrà Rocca affiancato dal coordinatore provinciale del partito guidato da Giorgia Meloni, il senatore Nicola Calandrini, e dall?europarlamentare Nicola Procaccini. Presenti anche i sei candidati al consiglio regionale della provincia di Latina per Fratelli d?Italia.

?Vogliamo presentare alla città il candidato presidente della coalizione di centrodestra ? spiega Calandrini ?ma soprattutto vogliamo spiegare ai cittadini della provincia quali sono gli obiettivi che vogliamo realizzare una volta arrivati alla guida della Regione Lazio. Abbiamo di fronte sfide importanti e una lunga campagna elettorale, che ci porterà a conquistare prima la Regione e poi i Comuni della provincia di Latina che andranno al voto alle prossime amministrative, a iniziare dal capoluogo. Proprio sul nostro territorio si concentrerà l?attività dei consiglieri di Fratelli d?Italia che riusciremo a eleggere al Consiglio regionale. Per 10 anni Latina e la sua provincia sono state abbandonate a se stesse dalle giunte guidate dalla sinistra. E? arrivato il tempo di invertire la rotta, di creare una vera filiera di governo che colleghi Latina e la sua provincia a palazzo Chigi passando per la Regione Lazio. Una filiera di concretezza, che permetta di investire sul nostro territorio che ha estremamente bisogno di infrastrutture e di interventi in settori chiave come i rifiuti, i trasporti pubblici e la sanità?.