Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio

Alla chiusura dei seggi gli exit poll lasciavano poco spazio ai dubbi: Francesco Rocca, il candidato scelto dalla premier Giorgia Meloni per interrompere dieci anni di governo di centrosinistra alla Regione, era in netto vantaggio distanziando di oltre 10 punti percentuale il centrosinistra guidato da Alessio D'Amato. Le conferme sono arrivate poi già con i primissimi dati dello scrutinio. Poi, intorno alle 17, a due ore dall'inizio delle operazioni di spoglio, è lo stesso D'Amato a riconoscere la sconfitta chiamando il vincitore per congratularsi.

Nel tardo pomeriggio i risultati sono ancora parziali ma non c'è spazio per capovolgimenti. Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa, è il nuovo presidente della Regione Lazio succedendo a Nicola Zingaretti, governatore dal 2013 al 2018 e poi dal 2018 fino al 10 novembre 2022, giorno delle sue dimissioni ufficiali dopo l'elezione alla Camera dei deputati. Il neo presidente arriva poco dopo le 18 al suo comitato elettorale al Salone delle Fontane, accolto dagli applausi dei suoi: "Ringrazio D'Amato che mi ha chiamato poco fa e ha riconosciuto la mia vittoria, facendomi sapere che farà leale opposizione. Da oggi sento tanta responsabilità, ma sarà condivisa con donne e uomini straordinari. Ora lavoreremo per trasformare il Lazio e ridare dignità e fiducia ai cittadini".

"Provo una grande emozione e soddisfazione - ha aggiunto Rocca - È stata una corsa breve ma molto intensa. Un grazie particola va a Giorgia Meloni che mi ha dato grande fiducia e mi ha inserito nella terna. A Fabio Rampelli, a Paolo Trancassini, ad Antonio Tajani, a Maurizio Gasparri, a Claudio Durigon perché tutti hanno lavorato pancia a terra’.Oggi però prevale un senso di enorme responsabilità in particolare per il risanamento della sanità, che è troppo distante e che mortifica la dignità dei cittadini". Proprio sulla sanità e sulla possibilità di tenere la delega ad interim ha specificato: "Sicuramente seguirò la sanità molto da vicino ma ancora non ho preso una decisione. Fa parte dei ragionamenti".

Poi, riferendosi al dato dell'astensionismo record: "I dieci anni del centrosinistra hanno allontanato i cittadini che oggi sentono le istituzioni lontane e incapaci di dare risposte. Lavoreremo fin da subito per far tornare la fiducia- Saremo all'altezza di formare una squadra straordinaria".