La Penna si conferma: è l’unico rappresentante del centrosinistra pontino in Consiglio regionale

Una sconfitta netta quella che il centrosinistra e il Pd si portano a casa dalle ultime elezioni regionali che hanno confermato, in questo momento storico e sull’onda anche dei risultati delle politiche del 25 settembre, la forza di un centrodestra che anche nella provincia di Latina è trainato da Fratelli d’Italia.

Nel territorio pontino Alessio D’Amato, candidato del centrosinistra, ha raccolto il 22,7% dei voti così come l’intera coalizione e il Partito Democratico - terzo partito in provincia dietro a Fratelli d’Italia e Forza Italia e davanti a Lega, M5S e Terzo Polo - il 13,52% dimezzando però le preferenze rispetto a cinque anni fa e perdendo 2,5 punti percentuali; numeri su cui pesa inevitabilmente la bassissima affluenza.

Numeri che portano, però, alla conferma - che a un certo punto dello scrutinio sembrava ormai difficile - di Salvatore La Penna in Consiglio regionale. Sarà lui l’unico rappresentante pontino del centrosinistra alla Pisana (gli altri cinque consiglieri sono tutti dello schieramento di centrodestra: tre di FdI, uno della Lega e uno di Forza Italia).

La Penna, già consigliere in Regione negli ultimi 5 anni a guida Zingaretti, ha raccolto 7.118 preferenze. “Sarà un onore per me continuare a rappresentare il nostro territorio in Consiglio regionale - ha detto dopo il voto -. Continueremo ad esserci, come negli ultimi 5 anni. L’impegno sarà massimo per essere all’altezza della fiducia che in maniera così straordinaria mi avete riconfermato, nonostante un turno elettorale complicatissimo che ha visto la vittoria della destra.

Un sincero e grande ringraziamento ad Alessio D’Amato per la battaglia che ha condotto e alle candidate e ai candidati della lista del Pd, il cui impegno è stato fondamentale per consentire la mia rielezione” ha poi concluso il consigliere regionale pontino.