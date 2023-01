Elezioni regionali 2023, Alessio D'Amato a Latina: "Difendiamo con coraggio il lavoro di questi anni"

Il candidato alla presidenza della Regione Lazio Alessio D'Amato ieri a Latina per la campagna elettorale. L'appuntamento alle 19 all'Hotel Euorpa accanto ai candidati pontini del Terzo Polo alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio.

“Entriamo nelle ultime due settimane di campagna elettorale con grinta e consapevolezza dell’importanza di questo appuntamento elettorale - si legge in una nota del Terzo polo - Alessio D’Amato rappresenta la figura politica capace di governare e gestire bene l’ente, una garanzia per il funzionamento della Regione da cui dipendono molti dei settori più importanti per i nostri territori. Siamo al suo fianco e contribuiremo con determinazione al risultato della coalizione a suo sostegno”.

Sempre nella giornata di ieri, 27 gennaio, D'Amato ha toccato anche il sud pontino con un incontro con la comunità e gli elettori del Partito Democratico. "Abbiamo affrontato tematiche necessarie per il futuro del nostro territorio - ha spiegato il candidato presidente - Sanità, Infrastrutture, Dissesto Idrogeologico, Tutela dell'Ambiente, Sviluppo delle Turismo, Economia del Mare, Lavoro e Formazione. E' necessario affrontare i problemi in un'ottica di comunità, proprio per questo un ringraziamento particolare va ai segretari dei Circoli del sud pontino Paola Riuggieri, segretaria del Partito Democratico Itri, Gianluca Conte, segretario del Partito Democratico Gaeta, Lorenzo Corea, segretario del Partito Democratico Minturno e Antonio Santamaria, delegato della segreteria di Castelforte, con i quali abbiamo lavorato alla conferenza di questa mattina".

Altro appuntamento anche con la Lista civica D'Amato presidente, accanto ai candidati consiglieri e a molti esponenti di Lbc fra i quali l'ex sindaco Damiano Coletta. "Questi anni - ha dichiarato D'Amato - hanno fatto riscoprire il valore della sanità, l’importanza di far parte di una comunità che garantisce salute e assistenza alle proprie cittadine e ai propri cittadini. Adesso abbiamo le risorse per mettere a terra le proposte del nostro programma: ne abbiamo parlato a Latina, con l'ex sindaco Damiano Coletta, con Valeria Campagna, capolista della lista civica D'Amato presidente e Andrea Palombi. Difenderemo con coraggio il lavoro di questi anni. Vogliamo metterci la faccia, consumare le suole delle scarpe, stare tra la gente e parlare agli elettori per fare in modo che le chiavi del Lazio non vengano consegnate a quel mondo antico che ha portato sfacelo e discredito".