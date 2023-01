Elezioni regionali, a Latina arriva Rocca. La presentazione di candidati e programma della coalizione

E’ entrata ormai nel vivo la campagna elettorale per le regionali del 12 e 13 febbraio. Tra gli appuntamenti in programma in queste giornate fitte di incontri elettorali, c’è l’arrivo di Francesco Rocca a Latina.

Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio sarà, infatti, nel capoluogo pontino domenica 22 gennaio per un incontro a cui prenderanno parte tutti gli aspiranti consiglieri regionali della provincia di Latina che sostengoo la sua corsa per diventare governatore del Lazio: la civica che porta il suo nome, quelle di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e “Noi moderati - Rinascimento Sgarbi”.

All’incontro di domenica, che si terrà a partire dalle 17 all’Hotel Europa, saranno presenti i candidati di tutti e sei i partiti della coalizione, i parlamentari rappresentanti del nostro territorio e i coordinatori regionali e provinciali delle compagini che compongono la coalizione.

Nel corso del'incontro, il candidato presidente Rocca esporrà il programma di coalizione e i punti salienti che lo caratterizzano, concentrandosi su quelle che sono le criticità che maggiormente interessano la provincia pontina. "È d’altra parte evidente come le giunte guidate da Nicola Zingaretti non abbiano saputo dare risposte sul tema della viabilità; sul tema dei rifiuti per i quali si continuano a considerare le province come le 'pattumiere' della Capitale; sul tema dei trasporti locali, per i quali si intende favorire un sistema centralizzato a favore di grandi imprese straniere a discapito delle tantissime realtà locali; sul tema della sanità, dove la mancanza di una visione integrata sta portando le strutture territoriali a un sempre maggiore depotenziamento e molti pazienti a una migrazione passiva verso altre regioni con un aggravio di costi pesantissimo - dichiarano da Fratelli d'Italia di Latina -. Criticità alle quali risponde il programma di centrodestra, condiviso dai partiti della coalizione. L’incontro di domenica rappresenterà anche l’occasione per presentare i candidati delle sei liste a sostegno di Francesco Rocca. Una squadra di donne e uomini capaci, pronti a governare con professionalità e spirito di servizio la Regione Lazio e invertire la rotta dopo i 10 anni di immobilismo che hanno caratterizzato le giunte guidate da Nicola Zingaretti".