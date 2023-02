Elezioni regionali, Bianchi: “Risultato del M5S insoddisfacente. Lontano dalle aspettative”

Francesco Rocca è il nuovo presidente della Regione Lazio. Ad oltre quattro ore dall’inizio dello scrutinio manca ancora il dato definitivo, ma la vittoria del candidato del centrodestra non è in discussione. Qualche minuto fa Rocca ha tenuto la sua prima conferenza stampa da governatore del Lazio e ha ricevuto la telefonata di Alessio D’Amato e un messaggio da Donatella Bianchi.

Bianchi che solo nel tardo pomeriggio è arrivata nella sede del comitato elettorale a via di Campo Marzio a Roma. Qui ha tenuto un rapido punto stampa con cui ha fatto un’analisi del voto dopo, ha spiegato di un “primo consolidamento dei dati”.

Quando sono state scrutante la metà delle oltre 5mila sezioni in tutto il Lazio, la candidata del Movimento 5 Stelle è intorno all’11%, più bassa la percentuale del partito al di sotto del 10%. “Ho mandato un messaggio a Rocca augurandogli buon lavoro. E’ evidente che il nostro è un risultato insoddisfacente lontano dalle nostre ambizioni e aspettative. E' stata una campagna molto veloce, brevissima; abbiamo iniziato a gennaio con la nostra proposta progressista e alternativa che forse avrebbe avuto bisogno di più tempo per essere comunicata in maniera più ampia. Una proposta che però resta come progetto e come programma. Da questo risultato si deve partire per ricostruire”.

Sulla divisione del centrosinistra, ha detto Bianchi, ”una sommatoria algebrica senza condivisione programmatica non premia e non ha senso. I numeri non avrebbero comunque portato un risultato utile; restiamo coerenti su una scelta che ha visto nascere una nuova alleanza e una nuova proposta. Non ci sentiamo responsabili, ma leali e coerenti”.

Un passaggio inevitabile sull’affluenza alle urne, decisamente bassa. “Prendo atto del forte astensionismo, una Regione che ha visto il voto di meno del 40% degli aventi diritto è una regione solo parzialmente rappresentata” ha poi concluso Donatella Bianchi.