Elezioni regionali 2023, tutti gli aggiornamenti: vantaggio netto per Rocca

Seggi chiusi alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio. Dopo 10 anni sotto la guida di Nicola Zingaretti i cittadini hanno scelto il nuovo presidente e i componenti del Consiglio regionale. Su questa pagina aggiorneremo in tempo reale i risultati: prima gli exit poll, poi le prime proiezioni e in serata i dati definitivi.

La diretta dei risultati

Ore 17,23 - Schizzano a 531 le sezioni scrutinate nella regione, su un totale di 5.306. Rocca è al 47,20%, D'Amato sale al 38,43%, Bianchi arriva al 12,11%. In provincia di Latina sono appena 15 su 511 le sezioni completate. E qui il vantaggio della coalizione del centrodestra è ancora più schiacciante: il candidato supera infatti il 73,15% mentre D'Amato al 18,94% e Bianchi al 7,12%. Nel dettaglio, per quanto riguarda i partiti, sul territorio pontino Fratelli d'Italia raggiunge addirittura il 41,66%, seguito dal 15,19% e dal 14,77% di Forza Italia. Crolla il Partito Democratico, fermo al 9,36% mentre il Movimento 5 Stelle è al 6,43%.

17,12 - Il candidato presidente per il centrosinistra, Alessio D\'Amato telefona a Francesco Rocca, per riconoscerne la vittoria: in quella che è stata "una chiamata cordiale", D\'Amato ha riconosciuto il risultato delle urne e ha fatto i complimenti a Rocca annunciando che la sua sarà "un'opposizione dura ma su contenuti e temi concreti".

Ore 17,00 - Salgono a 28 le sezioni scrutinate in tutto il Lazio (sempre 2 in provincia di Latina). Scende di qualche punto percentuale ma è ancora netto il vantaggio di Francesco Rocca, che si attesta sul 60,54% contro il 28,18% di Alessio D'Amato. Donatella Bianchi all'8,39%.

“Gli scrutini sono ancora in corso ma è evidente come la vittoria di Francesco Rocca sia ormai un dato acclarato - commenta il capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia Giuseppe Simeone - A Francesco Rocca i migliori auguri di buon lavoro. Ha di fronte sfide importantissime che siamo certi saprà affrontare e vincere imprimendo alla nostra regione l’impulso, in termini di decisionismo, priorità, pragmatismo e azione, che sono mancati sino ad oggi. Inizia una nuova stagione per il Lazio di cui come Forza Italia continueremo ad essere protagonisti con il centrodestra unito e Francesco Rocca presidente”.

Ore 16,50 - Primi commenti sul voto dai politici pontini. "I primi dati delle urne indicano una vittoria senza precedenti nel Lazio del candidato del centrodestra Francesco Rocca - dichiara il senatore Nicola Calandrini, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia - Se le indiscrezioni verranno confermate si prevede uno scarto di circa 20 punti percentuali che indicano una chiara presa di posizione degli italiani. Oggi scriviamo una pagina nuova per la Regione e siamo pronti a metterci al lavoro per cambiare le sorti di questo territorio, nel solco di quella politica della concretezza inaugurata dal nostro leader Giorgia Meloni a livello nazionale".

Ore 16,40 - Sono 15 le sezioni completate in tutta la regione ma la percentuale non cambia. Il candidato presidente del centrodestra resta in testa con oltre il 65,88% mentre lo sfidante D'Amato si ferma al 25,02% e Bianchi al 6,89%.

Ore 16.30 - Primi dati ufficiali dello scrutinio. Otto le sezioni scrutinate nel Lazio danno il candidato del centrodestra Rocca al 65,71% e Alessio D'Amato al 24,31%, Donatella Bianchi al 7,41%. Per quanto riguarda invece la provincia di Latina sono stati resi noti i dati definitivi di due sole sezioni su 511, entrambe del comune di Cisterna: Rocca è al 70,35%, D'Amato al 18,60%, Bianchi 9,11%.

Ore 16.20 - Sono disponibili i dati definitivi dell'affluenza. Vince l'astensionismo, con un crollo clamoroso della percentuale dei votanti. La maggior parte degli aventi diritto nel Lazio ha dunque disertato le urne. Al voto è andato appena il 37,20% degli elettori, contro il 66,55% delle regionali del 2018. L'affluenza non raggiunge il 40% neppure in provincia di Latina, fermandosi al 39,74%, rispetto al 68,73 delle precedenti elezioni del Lazio (qui tutti i dati sull'affluenza in provincia di Latina).

Gli exit poll

Chiuse le operazioni di voto alle 15, vengono resi noti i primi dati exit poll, che danno in netto vantaggio Francesco Rocca, candidato del centrodestra. Da tutti è dato come il favorito con una forbice tra il 48% e il 52%. Segue il candidato del centrosinistra Alessio D'Amato, tra il 29 e il 33%. (qui tutti i dati).

Chi sono i candidati

Due le giornate di voto, domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Cinque i candidati alla presidenza:

Sonia Pecorilli (L'intervista) - Partito Comunista

Francesco Rocca - Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati-Rinascimento, Udc, Lista Civica Rocca Presidente.

Rosa Rinaldi (L'intervista) - Unione Popolare

Donatella Bianchi (L'intervista) - Movimento 5 Stelle, Lista Progressista

Alessio D’Amato (L'intervista) - Partito Democratico, Lista Amato, Terzo Polo con Azione e Italia Viva, Più Europa-Radicali-Volt, Demos, Verdi-Sinistra con D’amato, Psi.

(Articolo in aggiornamento)