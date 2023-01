Elezioni regionali, Rocca a Latina: “Questa provincia abbandonata dal governo di centrosinistra”

Sanità, infrastrutture, agricoltura senza dimenticare il sociale, il turismo e la cultura: questi i temi chiave toccati da Francesco Rocca, il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio arrivato ieri a Latina per la prima volta in questa campagan elettorale per un incontro con tutti i suoi sostenitori. Rocca ha parlato davanti a una sala conferenza gremita all’hotel Europa; al suo fianco c’erano tutti i candidati della coalizione di centrodestra della provincia di Latina alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio e i maggiori esponenti dei partiti che scenderanno in campo al suo fianco.

“Questa è una regione lasciata da un governo di centrosinistra senza anima, senza cuore, senza passione, senza un dialogo, senza una direzione precisa. Questa regione non è stata amata. Dal 14 febbraio inizieremo un viaggio molto difficile” ha detto il candidato presidente soffermandosi poi sul territorio pontino. “Latina, tra le province, è quella che ha sofferto di più questo abbandono e della disattenzione del governo di centrosinistra parlando di sanità, infrastrutture, settore agroalimentare e povertà. Da troppi anni sta aspettando una riscossa. Dobbiamo ridare dignità ai cittadini e ai nostri territori e valorizzare turismo e cultura. Dobbiamo amare il Lazio”.

E proprio il tema delle infrastrutture è uno di quelli più caldi; non è mancato un cenno alla Cisterna-Valmontone e alla Roma-Latina che ha detto Rocca “saranno la priorità”, e all’importanza della Pedemontana “attesa ormai da troppi anni. Queste opere devono partire subito”. E poi l’obiettivo sarà anche quello di “snellire la burocrazia per favorire le imprese, un settore che va rilanciato per rilanciare anche l’occupazione”. Ancora il turismo in una regione cresciuta intorno a Roma mentre bisogna puntare sulle nostre ricchezze agroalimentari su bellezze come quelle del “nostro mare che è meraviglioso e delle nostre isole, o il Giardino di Ninfa, bellezze che devono essere fatte conoscere. Un’altra cosa che faremo è la legge per il contrasto all’erosione - ha aggiunto ancora il candidato presidente del centrodestra -. Senza tralasciare la cultura, completamente dimenticata, e l’agricoltura, uno dei settori più importante del Lazio e della provincia di Latina”.

Poi un appello per le elezioni del 12 e 13 febbraio: “Andiamo a votare e scegliete i candidati con attenzione perché è importante formare una squadra che possa insieme al presidente lavorare a testa alta. Ci rivedremo qui per vedere se sarò stato di parola rispetto a quanto vi ho detto. Il 14 febbraio, il giorno dopo le elezioni, sarà San Valentino, ritroviamoci per festeggiare il nostro amore per questa regione”.

Fratelli d’Italia: “Non potevamo scegliere candidato migliore”

“Non potevamo scegliere un candidato migliore di Francesco Rocca – ha detto a margine della conferenza il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini -. Un candidato autorevole, per anni a capo della Croce Rossa e di cui condividiamo i valori politici e umani. É l'uomo giusto per farci conquistare la Regione dopo 10 anni di non governo Zingaretti. Faremo nel Lazio quello che stiamo facendo sotto la guida di Giorgia Meloni in Italia: essere coerenti, attuare politiche nell’interesse dei cittadini e rendere competitiva questa regione dopo anni di immobilismo, prendendo decisioni in campi chiave come i rifiuti, i trasporti e la sanità. Manderemo a Roma una squadra di donne e uomini di prim’ordine, capaci di rappresentarci tutti al meglio. Proponiamo un Lazio radicalmente nuovo. Una sanità presente nei territori, soluzioni razionali per i rifiuti, trasporti al servizio dei cittadini. Una grande squadra per una grande impresa, preludio dei governi di cambiamento che metteremo in campo a primavera per Latina, Aprilia e Terracina”.

“La strada tracciata da Francesco Rocca, quella di ricominciare dalla concretezza e della risoluzione dei problemi attraverso soluzioni misurabili mi sembra la linea giusta per restituire dignità ai cittadini del Lazio e a un’intera regione dopo anni di immobilismo e inefficienze -ha aggiunto l’europarlamentare di FdI Nicola Procaccini -. Le famiglie e le imprese di questa regione meritano ben altra considerazione e ben altro governo regionale, come Rocca saprà fare”.

Nel corso della conferenza sempre per Fratelli d’Italia è intervenuto anche il coordinatore regionale del partito Paolo Trancassini: “Io sono molto orgoglioso di quello che il mio partito ha costruito qui in provincia e quindi inizio ringraziando chi coordina questa squadra che tanto sta facendo sul territorio, ossia il senatore Nicola Calandrini - ha detto -. Affrontiamo questa campagna elettorale con convinzione e orgoglio. Penso che tutti ci rendiamo conto che si avverte un’aria nuova, un’aria che porta con se valori antichi, un’aria che restituisce alla politica quella centralità che deve avere e che per troppo tempo non ha avuto. E questo grazie anche al governo Meloni che ha portato la politica al centro. Questa aria la dobbiamo portare in Regione e per fare questo serve l’impegno di tutti”.