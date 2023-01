Elezioni regionali 2023 nel Lazio: Enrico Tiero punta su sanità, infrastrutture e agricoltura

Ritmo spedito per la campagna elettorale di Enrico Tiero candidato di Fratelli d’Italia alle regionali del 12 e 13 febbraio. Successo per l’inaugurazione del point elettorale a Sezze nel corso della quale l’aspirante consigliere regionale ha illustrato i punti del suo programmache riguardano il territorio, dai Monti Lepini alla sanità, passando alle infrastrutture fino all'agricoltura e toccando anche tematiche sociali.

"Ringrazio tutti gli amici di Sezze per la calorosa accoglienza e soprattutto per l'impegno profuso in questo inizio di campagna elettorale. Il loro forte sostegno mi dà più forza e convinzione. A mio giudizio è importante creare luoghi di incontro come questi, per condividere idee e progettualità assieme a tante persone che hanno a cuore gli stessi valori - ha affermato Tiero- siamo consapevoli che per troppo tempo le porte della politica amministrativa sono rimaste distanti dai bisogni reali delle persone, dalle necessità concrete del nostro territorio. Garantisco che metterò al servizio del territorio tutta la mia esperienza e la capacità amministrativa".

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche Michele Nasso, responsabile degli Enti Locali, l'europarlamentare Nicola Procaccini e il senatore Nicola Calandrini. A fare gli onori di casa, unitamente ad un grande discorso, applaudito più volte, il portavoce Mario Sagnelli. "Quella di oggi non è solo un inaugurazione del point elettorale per il nostro candidato alle elezioni regionali -ha affermato il portavoce Mario Sagnelli- ma la continuazione di un progetto che ci vedrà protagonisti da Sezze a Bruxelles passando per la Regione Lazio".