Elezioni regionali 2023 nel Lazio: secondo giorno di voto. Seggi aperti fino alle 15

Dopo la prima giornata di voto di ieri, sono stati riaperti questa mattina alle 7 i seggi anche nella provincia di Latina per le elezioni regionali. Gli elettori pontini sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo governatore del Lazio, dopo i 10 anni a guida Zingaretti, e i nuovi componenti del Consiglio regionale. I seggi resteranno aperti fino alle 15 di oggi, lunedì 13 febbraio, e a seguire si procederà con le operazioni di scrutinio delle schede.

Affluenza al voto in provincia

Il primo dato a disposizione al momento relativamente a queste elezioni regionali è quello dell’affluenza: al termine della prima giornata di voto nelle 511 sezioni della provincia di Latina si è recato alle urne il … degli aventi diritti. Un dato che è più basso della media regionale (confronto con le altre province). L’affluenza è inevitabilmente più bassa rispetto a cinque anni quando per le regionale si era votato però nella sola giornata di domenica. Per avere un quadro più completo bisognerà quindi attendere la definita percentuale una volta che stanno chiusi i seggi alle 15.

Affluenza: i dati del primo giorno di voto

I candidati presidenti, le liste e gli 89 aspiranti consiglieri in provincia

Sono 5 i candidati alla presidenza della Regione Lazio. Così come compaiono sulla scheda elettorale:

- Sonia Pecorilli [L'intervista] | Partito Comunista;

- Francesco Rocca, sostenuto da sei liste (Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia, lista civica Rocca presidente, “Noi moderati - Rinascimento Sgarbi);

- Rosa Rinaldi [L'intervista] | Unione Popolare;

- Donatella Bianchi [L’intervista] | sostenuta da due liste (Movimento 5 Stelle e Polo Progressista)

- Alessio D’Amato [L'intervista] |sostenuto da sette liste: (lista civica Alessio D’Amato presidente, Verdi e Sinistra, Pd, Demos, Terzo polo con Azione-Italia Viva-Renew, la lista +Europa, Radicali e Volt, Psi).

Sono invece 89 i candidati al Consiglio regionale nella circoscrizione della provincia di Latina (clicca sulle singole liste per vedere chi sono).

Seggi e composizione del Consiglio regionale

Il Consiglio regionale è formato da 50 membri più il presidente della Regione. L’80% dei seggi, 40 consiglieri, viene assegnato con un meccanismo proporzionale sulla base dei consensi ottenuti dai candidati delle liste presentate nelle circoscrizioni, mentre il restante 20%, 10 consiglieri, è eletto con il premio di maggioranza ripartito tra le liste collegate al candidato presidente vincente. Il Lazio è suddiviso in cinque circoscrizioni che corrispondono alle cinque province che vedranno assegnarsi i seggi in proporzione alla popolazione. Alla provincia di Latina aspettano fino a 4 seggi.

Come si vota

Secondo la legge elettorale regionale, il presidente del Lazio viene eletto insieme ai consiglieri; quindi agli elettori del Lazio viene consegnata in questa tornata una sola scheda verde. Diverse le modalità di voto: gli elettori possono tracciare una X sul nome del candidato presidente o su una delle liste a lui collegate, ma potranno anche votare un candidato presidente e una lista a lui non collegata, vale a dire il voto disgiunto introdotto nel 2017 insieme all’alternanza di genere: l’elettore sulla scheda può esprimere una o due preferenze scrivendo nome e cognome dei candidati consiglieri regionali compresi nella stessa lista; nel caso le preferenze siano due dovranno essere di sesso diverso pena l’annullamento della seconda preferenza. Non è previsto il ballottaggio.