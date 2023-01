Elezioni regionali 2023, Latina Bene Comune sostiene D’Amato. Candidata Valeria Campagna

Latina Bene Comune sostiene la candidatura di Alessio D’Amato come governatore del Lazio alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio e candida Valeria Campagna. Questo quanto deciso ieri da Lbc in seguito all’assemblea dei soci che ha votato all’unanimità la decisione di correre alle prossime consultazioni indicando l’ex consigliera comunale e provinciale come candidata che rappresenterà il movimento all’interno della lista civica a sostegno proprio della candidatura a presidente di Alessio D’Amato.

“Si tratta di una decisione che viene dal basso, fortemente voluta dai soci e dalle socie del movimento che hanno individuato in Valeria Campagna il profilo giusto per questa sfida - ha commentato la segretaria Elettra Ortu La Barbera -. Siamo convinti di aver optato, alla luce del buon lavoro che ha svolto a Latina ed in Provincia, per una candidatura di grande peso. Per Lbc è il proseguimento di un percorso: quello che dobbiamo fare è raccogliere il nostro lavoro, metterlo a sistema con le altre esperienze virtuose del civismo provinciale, ed inserirlo all’interno di un progetto di governo per la Regione Lazio. Un progetto che, a sostegno del candidato Alessio D’Amato, dia continuità all’ottimo decennio della giunta Zingaretti. La nostra è una candidatura civica in una lista civica: fondamentali, dunque, saranno per noi i temi locali. Penso al ciclo dei rifiuti, alla salute per cui abbiamo già pagato prezzi elevati, alle infrastrutture e all’imprenditoria locale. Con un occhio a quella giovanile e femminile. Il civismo – aggiunge - può giocare un ruolo determinante nell’ambito di un percorso di crescita della regione e lo può fare proprio replicando i modelli di buon governo proposti sul piano locale come quello di Latina. Lbc è pronto a dare il proprio contributo per il futuro della Regione Lazio”.

Soddisfazione per la scelta maturata in seno all’assemblea, è stata espressa anche dal presidente Damiano Coletta: “È un momento politico cruciale nel quale dobbiamo portare avanti un lavoro politico importante. Penso al lavoro sulla sanità che ci ha permesso di uscire dal commissariamento: bisogna andare avanti con investimenti nelle strutture, nel personale, nella formazione e nella ricerca. Poi c’è la scuola che necessita di interventi strutturali e sul dimensionamento attesi da tempo e sulla quale bisogna lavorare anche sul fronte del diritto allo studio che va garantito a tutti. Lo stesso vale per l’università. Senza dimenticare il tema delle attività produttive che garantiscono lavoro: parola cruciale da cui è necessario ripartire in vista di questo progetto di futuro per il Lazio. Quella di Valeria Campagna è una candidatura azzeccata: ha fatto una sua esperienza sul campo, è stata capogruppo di Lbc e Presidente della Commissione Scuola in Provincia, ed è un profilo che incarna i valori di Latina Bene Comune. Sono molto soddisfatto della scelta che il movimento ha preso all’unanimità”.

Campagna: "Daremo voce alle istanze territorili"

“Vorrei innanzitutto ringraziare Latina Bene Comune per avermi sostenuta all’unanimità. Sono davvero onorata e allo stesso tempo motivata per tutta la fiducia che le socie e i soci hanno riposto in me - ha commentato Valeria Campagna -. Un particolare ringraziamento lo rivolgo alla segretaria Elettra Ortu La Barbera e al presidente Damiano Coletta insieme ai quali, dopo aver condiviso in questi sei anni il duro lavoro per la nostra città, sono pronta ad affrontare una nuova sfida. Una sfida difficile, certo, ma doverosa: dopo dieci anni della giunta Zingaretti abbiamo un lavoro politico importante da portare avanti e da migliorare. La mia è una candidatura civica in una lista civica. È chiaro, quindi, che tutto l’impegno sarà rivolto alle questioni che riguardano il nostro territorio. Penso alla sanità, alla scuola, al diritto allo studio, ai rifiuti, alle infrastrutture e al lavoro”.

“Mi candido – conclude Campagna - per dare voce a queste esigenze territoriali e per dare voce alle tante esperienze civiche che, a partire da Latina, lavorano quotidianamente per migliorare la qualità della vita della nostra splendida provincia. Sono sicura che sapremo raccogliere tutte quelle esperienze virtuose che bene hanno fatto sul piano locale e che sapremo metterle a sistema, quindi a servizio della coalizione di centrosinistra e della candidatura di D’Amato. Lo farò insieme a uomini e donne che tanto si sono spesi in questi mesi e portando avanti un lavoro dal basso condiviso con tutte e tutti loro. Penso, ad esempio, a Marta Bonafoni e a tutto il mondo che è riuscita a mettere in rete in questi dieci anni di lavoro in Regione”.