Elezioni regionali, primi incontri per i candidati della Lega. Le priorità di Carnevale e Felicetti

Primi appuntamenti nella campagna elettorale dei candidati pontini già in corsa della Lega (che non ha ancora completato la lista) in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Tra i primi a scendere inc campo Massimiliano Carnevale, già capogruppo della Lega a Latina, e Federica Felicetti, consigliera comunale e provinciale di Cisterna, che hanno incontrato i loro sostenitori nel corso di un evento al Foro Appio Mansio Hotel per dare ufficialmente il via a un mese di appuntamenti e confronti con cittadini ed elettori in tutta la provincia pontina.

“Con la Lega e Francesco Rocca - spiegano Carnevale e Felicetti - potremo finalmente avere un presidente della Regione Lazio che dia la giusta attenzione alle province e in particolare alla nostra, quella di Latina, che in questi dieci anni di amministrazione Zingaretti ha scontato un gap enorme in termini di servizi, sanità e infrastrutture. Con il centrodestra e la Lega alla guida della Regione potremmo avviare quel tanto atteso cambio di rotta che inauguri un percorso virtuoso in grado di ridare dignità e risposte al nostro territorio.

Oggi i cittadini del Lazio - proseguono i due candidati pontini - meritano una sanità migliore e servizi più vicini alle persone. Basta con i disservizi della passata amministrazione regionale negli ospedali e nei pronto soccorso. Potenziamento degli ospedali pontini, più personale e più posti letto: questo il nostro impegno per i cittadini della provincia di Latina. Per quanto riguarda l'ambiente e la gestione dei rifiuti invece vogliamo azzerare l'ennesimo poltronificio di Zingaretti e D'Amato cancellando il carrozzone degli Egato voluto dalla sinistra per garantire stipendi di 8000 euro ai presidenti e 4000 ai consiglieri. Allo stesso tempo lavoreremo in sinergia col nuovo governo regionale perché si ponga termine all’annoso rimpallo di responsabilità tra Provincia e Regione sui rifiuti e finalmente la Provincia di Latina adotti un piano dei rifiuti moderno ed efficiente che non penalizzi Comuni e cittadini pontini. Francesco Rocca è stato chiarissimo, aprendo finalmente alla termovalorizzazione e invertendo il trend negativo della raccolta differenziata. Occorre un cambio di cultura in ogni provincia del Lazio: sì alla differenziata e all'impiantistica di ultima generazione, no all'inquinamento e all'asfissiante tassazione per conferire e smaltire i rifiuti fuori regione

Infine, ma non certo ultime per importanza, le infrastrutture: qui dopo l'importante emendamento fatto approvare dall'onorevole Giovanna Miele sulla realizzazione della Roma Latina, dobbiamo ora impegnare la Regione sull'apertura dei cantieri per la Cisterna Valmontone e sulla programmazione della Mare-Monti, sulla Pedemontana di Formia e sul collegamento rapido tra Latina e Frosinone. La provincia di Latina - concludono Carnevale e Felicetti - ha bisogno di recuperare il gap infrastrutturale. Migliorare i trasporti significa "ridurre" le distanze tra le città, rendere la vita migliore per i cittadini, facilitare le imprese e attrarre più turisti. Tutto ciò è mancato in questi dieci anni di Regione Lazio guidata da Zingaretti. Con noi della Lega sarà invece una regione nuova più attenta ai cittadini e al nostro territorio”.