Elezioni regionali, la Lega pontina conferma Angelo Tripodi in Consiglio

Insieme a Salvatore La Penna, candidato del Pd, l’altra conferma "pontina" in Consiglio regionale dopo il voto del 12 e 13 febbraio, è quella di Angelo Tripodi. Sarà lui, con le sue 8.119 preferenze, l’unico rappresentante della Lega che arriva dalla provincia di Latina. Al termine dello scrutinio e di tutte le operazioni, infatti, risultati alla mano un solo seggio è stato attribuito al partito del Carroccio nella circoscrizione della nostra provincia mentre altri tre sono scattati per Fratelli d’Italia, che anche nel territorio pontino ha fatto il pieno di voti, e uno per Forza Italia, oltre a quello del già citato Salvatore La Penna per il centrosinistra.

Il capogruppo uscente della Lega riesce così a confermarsi alla Pisana vincendo anche la sfida interna al suo stesso partito della Lega. Lega che nella provincia di Latina ha ottenuto il 12,71% dei voti, con circa quattro punti percentuali in più rispetto al dato regionale, in linea invece con il risultato di cinque anni fa anche se le preferenze nel 2018 erano state circa 10mila in più.

“La Lega della provincia di Latina stupisce nel Lazio - commenta Tripodi -. Nel 2018 sono stato eletto grazie al 12,40%, mentre abbiamo raggiunto il 12,71% in questa tornata elettorale. Pertanto intendo ringraziare tutti i candidati della Lega e, in particolare, la mia amica Sara Norcia, con cui abbiamo condiviso un'altra bellissima esperienza. Sono orgoglioso di essere l'unico consigliere regionale eletto nelle file della Lega per ben due legislature in Regione Lazio, da quando il partito ha partecipato alle elezioni” ha poi concluso Tripodi.