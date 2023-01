Elezioni regionali 2023, Enrica Onorati ufficializza la sua candidatura con il Pd

Ufficializza la sua candidatura Enrica Onorati, assessora regionale uscente all’Agricoltura e alle Pari opportunità, che alle prossime elezioni del 12 e 13 febbraio sarà in corsa per il Pd nella provincia di Latina a sostegno di Alessio D’Amato presidente del Lazio.

L’esponente della Giunta Zingaretti, quando manca circa un mese al voto, giovedì 12 gennaio alle 18 incontrerà i cittadini al ristorante Onorati a Priverno, sulla Monti Lepini; un appuntamento organizzato per raccontare l’attività svolta nei cinque anni di governo, ma soprattutto per condividere con i presenti gli obiettivi e le prospettive di un rinnovato impegno nella politica territoriale, con particolare riguardo alla comunità pontina.

“Abbiamo lavorato sodo in questi anni per il risanamento dei conti pubblici, – sottolinea Onorati - per garantire pari diritti e opportunità a tutti e per riportare la nostra regione tra le prime in Italia in tanti settori. Sono stati anni difficili, non lo abbiamo mai nascosto, segnati dalla pandemia prima, poi dalla crisi economica, fenomeni che hanno prodotto mutamenti sociali impensabili, cui la politica ha dovuto far fronte anche salvaguardando la parità di genere. Istanze alle quali ancora oggi siamo chiamati a rispondere. Non possiamo permetterci di disperdere il patrimonio di conoscenza acquisita nel dialogo costante con i territori e i rappresentanti degli enti locali quali portavoce delle esigenze e al contempo testimoni delle peculiarità delle proprie comunità.

Ci risorse importanti da mettere a frutto per lo sviluppo sostenibile del territorio, del settore economico e del sistema delle imprese, per sostenere i piccoli comuni e le comunità attraverso la valorizzazione delle specificità locali e il miglioramento dei servizi. È mia opinione che sarà fondamentale l’ausilio di una filiera istituzionale capace di attrarre e gestire i finanziamenti europei, anche con l’obiettivo di fornire risposta a tutte le istanze espresse dai territori interessati. Un lavoro che abbiamo intrapreso e che intendiamo portare a compimento. La strada è tracciata, non resta che percorrerla insieme”.