Elezioni regionali 2023: Possibile Latina nella lista "Verdi e Sinistra”. Chi sono i candidati

Si continua a lavorare per la definizione di alleanze e liste in vista delle elezioni regionali nel Lazio. Al voto del 12 e 13 febbraio Possibile si presenta con Europa Verde e Sinistra Civica Ecologista nella lista “Verdi e Sinistra” che sostiene la candidatura di Alessio D’Amato a presidente della Regione.

Lista che quindi avrà al suo interno anche il simbolo di Possibile che nel territorio pontino sarà rappresentato da Denise Doghini di Latina e Marco Fiore di Fondi quali candidati nel collegio elettorale della provincia.

“Come comunità politica di Latina Possibile ci impegniamo a rappresentare i valori e le istanze del nostro territorio, e a prestare ascolto alle esigenze della cittadinanza per proporre soluzioni concrete ed efficaci. Riteniamo - spiegano i due candidati - che sia fondamentale portare avanti battaglie su temi di estrema importanza per il benessere della nostra Regione, come l'istruzione, l'ambiente, la sanità, la parità di genere, il lavoro e lo sviluppo economico, la mobilità e la cultura. Sarà una campagna breve e complessa ma ci impegneremo affinché i temi, i volti e le vertenze di questa provincia per costruire un nuovo patto, anche generazionale. Su questo costruiremo un percorso condiviso e collettivo capace di guardare alle reti e alle associazioni che sono presenti sul territorio e chiediamo a tutte e tutti di unirsi a noi in questo viaggio verso il miglioramento del nostro territorio e della qualità della vita di tutte e tutti" commentano i due candidati che sono pronti a fare una campagna territoriale di prossimità per dare forza alle istanze del territorio”.