Elezioni regionali 2023, si presenta la lista pontina del Polo Progressista

Domani, mercoledì 25 gennaio, alle 16 in via Eroi del Lavoro 5, a Latina, la federazione provinciale Latina di Sinistra Italiana, con il coordinatore Giuseppe Bortone, presenta i candidati della lista “Polo Progressista di Sinistra & Ecologista” alla Regione Lazio per il collegio di Latina che, insieme alla lista del Movimento 5 Stelle,, sostengono la candidatura di Donatella Bianchi alla presidenza della Regione.

Parteciperanno i candidati: Concetta (Tina) Balì, sindacalista Cgil Flai, Maurizio Cantafio, già coordinatore provinciale Latina di Sinistra Italiana, Aurora Paladinelli, Michel Cadario, coordinatore cittadino circolo Sinistra Italiana di Sezze, Laura Berti, membro del comitato direttivo dell’Anpi di Latina, Sandro D’Onofrio, coordinatore cittadino Circolo Sinistra Italiana di Latina. "L’alleanza Polo Progressista di Sinistra & Ecologista, che vede la partecipazione di Sinistra Italiana, Coordinamento 2050 e di altre esperienze associative e civiche, di sinistra e ambientaliste - si legge in una nota - è programmaticamente impegnata, tra l’altro, a difesa dei diritti, dei beni comuni, dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, della questione sociale, della sanità pubblica, del trasporto collettivo e del ciclo virtuoso dei rifiuti. Un’alleanza che può, per i valori di cui è portatrice, costituire una valida alternativa agli altri schieramenti in campo, permeati di conservatorismo e regressione".