Elezioni, il M5S sceglie gli aspiranti consiglieri con le “regionarie”. I nomi dei candidati in provincia

E’ tutto pronto per le “regionarie” del M5S. Così, infatti, il movimento guidato dal presidente Giuseppe Conte sceglierà i candidati che comporranno le liste provinciali per le elezioni regionali nel Lazio che - come anche in Lombardia - si terranno il 12 e 13 febbraio. Se infatti è noto il nome dell’aspirante presidente, la giornalista Rai e ambientalista Donatella Bianchi - sostenuta anche da Sinistra Italiana (che ha rotto a livello regionale l'alleanza con i Verdi) e dal Coordinamento 2050 -, ufficializzato la scorsa settimana dallo stesso Conte, i penatstellati sono ora al lavoro per comporre le liste che sosterranno la sua candidatura nelle varie circoscrizioni provinciali.

Il 5 gennaio dalle 10 alle 22 gli iscritti del Lazio potranno votare le proposte di autocandidatura per le elezioni regionali esprimendo la loro preferenza tramite la piattaforma online “SkyVote”.

Gli aspiranti candidati nella provincia di Latina

Le liste complete delle autocandidature votabili nelle cinque province del Lazio sono state publicate sul sito del Movimento 5 Stelle dove è possibile visionare tutti i profili professionali degli iscritti che si propongono per entrare a far parte delle liste e che aspirano quindi ad avere un posto nel prossimo Consiglio regionale del Lazio. Le autocandidature sono 226 in totale in tutto il Lazio, di cui 17 nella provincia di Latina, tra cui spiccano i nomi di Maria Grazia Ciolfi, ex consigliera comunale di Latina, e dell’ex sindaca di Formia Paola Villa. La maggior parte sono concentrate nella provincia di Roma, sono 175 - c’è anche l’ex assessora del secondo Governo Coletta, Adriana Calì -, altre 15 in quella di Frosinone, 14 in quella di Viterbo e 5 in quella di Rieti.

Questi i nomi degli aspiranti candidati nella provincia di Latina:

Becherucci Paola

Borace Ilenia

Ciolfi Maria

Sacchetti Anna

Tepeneu Maria Mirela

Vanin Renata

Villa Paola

Agresti Osvaldo

Benedetti Bruno Paolo

Bianchi Vincenzo

Campanelli Luciano

De Checchi Silvio

Faina Mauro

Forlan Francesco

Molena Emanuele

Orlandi Angelo

Zecchini Federico