Regionali, doppio incontro con Renzi e Richetti prima della chiusura della campagna elettorale

Fa scendere in campo i big della coalizione il Terzo Polo per questi ultimi giorni della campagna elettorale in vista delle elezioni del 12 e 13 febbraio quando anche i cittadini della provincia di Latina saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente per il dopo Zingaretti e i membri del nuovo Consiglio regionale. Un doppio appuntamento è previsto domani, giovedì 9 febbraio, nel territorio pontino, il primo con Matteo Richetti e il secondo con Matteo Renzi, prima della chiusura della campagna elettorale di venerdì 10 febbraio.

Il capogruppo di Azione - Italia Viva - Renew Europe alla Camera dei Deputati Richetti sarà domani pomeriggio alle 18 a Cisterna, al Gisa Restaurant di via Roma, per un primo incontro con i sostenitori del partito e della coalizione. Alle 20.45, invece, l’ex presidente del Consiglio e presidente di Italia Viva, il senatore Matteo Renzi, sarà protagonista di un appuntamento allo Smail’s ad Aprilia.

Lo scorso 21 gennaio era stata Latina ad ospitare invece il leader di Azione Carlo Calenda che all’hotel Europa aveva incontrato i cittadini nell’ambito di un appuntamento per sostenere i candidati postini in corsa per un posto in Consiglio regionale e il candidato presidente Alessio D’Amato.

La chiusura della campagna elettorale, invece, è in programma venerdì 10 febbraio a Formia in via Vindicio, alla presenza di tutti gli aspiranti consiglieri della lista Azione - Italia Viva - Renew Europe.