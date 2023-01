Elezioni regionali, il presidente Stefanelli non si candida: “Ha prevalso il senso di responsabilità”

Sono settimane di lavoro anche per i partiti pontini in vista delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio per definire le liste dei candidati della provincia di Latina che aspireranno a un posto alla Pisana. Alcuni aspiranti consiglieri sono stati ufficializzati, altri nomi si sono rincorsi, tra cui quello del presidente della Provincia, e sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli corteggiato dal Terzo Polo. Nome più volte rimbalzato sui quotidiani in questi giorni; fino ad oggi: con un’intervista a Latina Oggi prima e con un post su Facebook poi, infatti, il presidente Stefanelli ha confermato che non farà parte della partita di queste consultazioni regionali, ribadendo comunque il suo sostegno sia al Terzo Polo di Renzi e Calenda, sia al candidato del centrosinistra Alessio D’Amato.

“Non nascondo che, da anni, tanti amici sollecitano una mia ri-candidatura al Consiglio regionale del Lazio: esperienza già affrontata nel 2013 con un ottimo riscontro elettorale ( più di 7000 preferenze personali). Non nascondo che sono state settimane tribolate in cui si sono mescolate le pressioni degli amici, la voglia di dare forza al progetto del terzo polo sul territorio provinciale, lo stimolo a competere elettoralmente e riscontrare magari ancora tanto affetto e stima nei miei confronti. Alla fine - spiega Stefanelli - ha prevalso il senso di serietà e responsabilità nei confronti dei miei concittadini e dei colleghi amministratori che mi hanno voluto come Presidente. Abbiamo ancora tante cose da fare, progetti da realizzare, obiettivi da conseguire, come sempre insieme. E abbiamo ancora qualche sogno da inseguire insieme ai tanti amici che condividono con me dal 2012 un percorso per cambiare Minturno. Io ci credo, ancora e più di prima”.

“Faccio i migliori auguri ai tanti amici candidati alla elezioni regionali nelle diverse liste partitiche che saranno presentate nelle prossime ore. Mi auguro presto - ha poi concluso il presidente Stefanelli - di poter lavorare insieme a loro per gli interessi delle comunità e del territorio di tutta la Provincia di Latina. Ovviamente io sosterrò il progetto del Terzo Polo anche in questa tornata”.